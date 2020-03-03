العثور على جثة طفل غرق في بيارة صرف صحي بالشرقية

عثر أهالي حي السلام التابعة لمركز كفر صقر، اليوم، علي طفل يبلغ من العمر 7 سنوات غارقا ببيارة صرف صحي وتبين أنه مختفي منذ أمس وتم إخطار الأجهزة الأمنية وجار تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بالعثور على "يوسف م" 7 سنوات، غارقًا فى بيارة صرف صحى مكشوفة بناحية "حى السلام" بدائرة مركز شرطة كفر صقر.

وعلي الفور تم انتشال الطفل من البيارة ونقله إلى المستشفى المركزي، وتوفى فور وصوله متأثرًا بإصابته، وتبين من التحريات أنه مختفى عن منزل أسرته منذ المغرب، قبل العثور عليه غارقًا بعد 7 ساعات.

تم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفى وجار تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.