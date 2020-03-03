رباب عبده: 30% من السيدات المصريات معيلة وزوجها موجود

وأضافت رباب عبده في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الـ 12 مليون مرأة معيلة بحسب الإحصائيات هن السيدات الأرامل والمطلقات، وهؤلاء السيدات لسنَ كل نسبة المرأة المعيلة في مصر.

"30% من السيدات المصريات معيلة وزوجها موجود يا

أو مدمن أو تعمل غصب عنها لرفض الزوج دفع النفقات وتحمّل مسئولياته، وأغلبهن يعملن في الأعمال المنزلية في المنازل وتحاط بالوصم المجتمعي".





ونوهت بضرورة دعم الحكومة لتمكين المرأة المعيلة من خلال توفير قروض بسيطة سهلة السداد، وأتمنى أن تسهل وزارة التضامن الإجراءات وعمل المشروعات الصغيرة للسيدات.





مؤكدة أن مشروع تكافل وكرامة لا يغطى كل الفئات الأكثر احتياجا هناك من لا يستطيع الحصول على المعاش بسبب الزوج ، متمنية عدم عرقلة إجراءات الحصول على القروض بالروتين القاسي.

وتابعت أن هناكإما عاطل