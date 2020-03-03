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محافظات

تستمر 4 أعوام.. نتيجة انتخابات الدورة الجديدة لغرفة ملاحة دمياط

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 02:34 م
صدى البلد
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زينب الزغبي

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الدورة الجديدة لغرفة ملاحة دمياط، نتائج الدورة السادسة والتي تستمر 4 أعوام، والتي تقدم لها 13 مرشحًا للمنافسة على عضوية 7 مقاعد لمجلس الإدارة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت بلغ 108 أشخاص، وعدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم 85 عضوًا وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 85 صوتًا.

وأضاف البيان أن نتيجة الانتخابات أسفرت عن فوز عبدالعظيم الريدي بـ79 صوتًا، وناجي زيادة بـ 79 صوتًا، وكريم الريدي 55 صوتًا وفاطمة الموجي 50 صوتًا ومحمد الزقزوق 47 صوتًا وحصد وليد الصعيدي 46 صوتًا وأحمد غريب عباس 46 صوتًا، فيما ضمت لجنة الإشراف على الانتخابات الربان عصام حسانين رئيسًا، وعضوية عبدالمنعم غريب وعبداالفتاح فتحي حسن.

وقدم اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، التهنئة للأعضاء الجدد وتمنى لهم التوفيق وأعرب عن أمله في استمرار التعاون البناء لخدمة المجتمع البحري.

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