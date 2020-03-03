رغم خلوها.. كيف استعدت الأقصر لمنع انتشار كورونا؟

على مدار أسابيع لم تتوقف حالة الحذر بين دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، والذي أصبح يهدد الكثير من دول العالم بعدما وصل إلى العديد منها، حتى كانت مصر واحدة من بين الدول الأكثر حذرا في اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لمنع وصول فيروس كورونا، من خلال العديد من الإجراءات في مختلف أنحاء الدولة من شرقها لغربها، ومن أقصاها لأدناها.









الإجراءات التي تتخذها الدولة، بداية من تخصيص حجر صحي بمستشفى النجيلة بمحافظة مطروح، لعزل أي حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا وتخصيصه فندقا لقضاء فترة نقاهة أو ترفيه، حتى كانت محافظة الأقصر على موعد لمثل تلك الإجراءات لتكون محافظات مصر من شمالها إلى جنوبها على أهبة الاستعداد.









محافظة الأقصر التي تقع في التي تقع في أقصى جنوب صعيد مصر، كثفت من استعداداتها خلال الأسابيع الماضية للتصدي لفيروس كورونا، وفقا لما أكده الدكتور معمر عبد الهادي مدير عام إقليم جنوب الصعيد بهيئة الإسعاف، من خلال تجهيز ثلاث سيارات إسعاف تنتشر فى أنحاء مدينة الأقصر وهى سيارات ذاتية التعقيم مجهزة لمكافحة العدوى، ومخصصة لنقل الحالات المرضية والمشتبه بإصاباتها بأي فيروس معد.









السيارات التي جهزها مرفق الإسعاف بجنوب الصعيد، كثفت تجهيزاتها لتصبح السيارة معقمة ذاتيا و يوجد بها وحدة رعاية مركزة ومجهزة بكافة الأجهزة الوقائية والتى تشمل الزى الطبي المعقم شامل الأقنعة والقفزات وغطاء الرأس، وهى الإجراءات ذاتها التي اتخذتها مديرية الصحة بالأقصر للتعامل مع أي حالات اشتباه فى إصابة بفيروس "كورونا" الجديد.









وقال مصدر بالمديرية إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات وتم تجهيز مستشفى حميات الأقصر التى تقع بمنطقة "الحبيل" لاستقبال فيها حالات العزل عند الاشتباه فى أي مصاب وتم تشديد الرقابة على إجراءات الحجر الصحي بمطار الأقصر الدولى وفحص جميع الركاب لمنع دخول أى شخص مصاب الأقصر .







