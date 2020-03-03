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أخبار العالم

حسن روحاني يدعو بوتين لزيارة إيران لهذا السبب

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 02:33 م
صدى البلد
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قسم الخارجي

كشف مسئول إيراني عن دعوة رئيس بلاده حسن روحاني، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليزور طهران قريبًا لحل المشكلات المتعلقة بسوريا، وفقًا لوسائل إعلام متفرقة.


وقال السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، خلال اجتماعه مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي (مجلس الشيوخ) قسطنطين كوساتشيف: "كجزء من محادثة هاتفية، دعا الرئيس روحاني نظيره فلاديمير بوتين إلى عقد القمة القادمة في إطار نسق أستانا قريبا في إيران".


وأكد الكرملين اليوم إمكانية عقد قمة روسية تركية إيرانية حول إدلب، إذا اتفقت الأطراف على توقيتها، لكنه نفى الأنباء عن التخطيط لقمة رباعية بين روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا يوم الجمعة.

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