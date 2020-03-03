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رياضة

ميدو وحازم إمام في نزهة بالسيارة داخل شوارع القاهرة.. فيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 02:40 م
ميدو
ميدو
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ياسمين تيسير
حرص أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لـ فريق مصر المقاصة على مشاركة جماهيره بفيديو له داخل السيارة  صحبة حازم إمام نجم الزمالك وعضو اتحاد الكرة السابق. 

ونشر ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو له بصحبة حازم إ^مام في السيارة. 

وعلق قائلا: "فسحة بصحبة الثعلب".

وكان ميدو صرح بعدة تصريحات عن تفاصيل أزمة تواجه شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي خلال أولمبياد طوكيو 2020.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " إذا أقيمت الأولمبياد في ديسمبر هذا معناه ان البطولة ستكون في عز معمعة الدوريات الأوروبية الكبرى!! مستحيل ان تتخلى الأندية عن لاعبيها..على شوقي غريب أن يبحث عن ٣ لاعبين كبار من الدوري المصري اللي أكيد سيتم ايقافه وقت البطولة!!". 

وتراقب اللجنة الأوليمبية آخر تطورات الموقف الخاص بفيروس "كورونا" بشكل مدقق قبل صدور القرار رسميا سواء بالإعلان عن خوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية بشكل طبيعى أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى


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