لدعم السياحة الدينية.. أبو العينين يطالب الحكومة بالاهتمام بملف العائلة المقدسة

طالب النائب محمد أبو العينين ، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، وزارة السياحة والآثار بالاهتمام بملف العائلة المقدسة، لما يمثله من نقلة نوعية فى مجال السياحة الدينية فى مصر.





جاء ذلك فى اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة وكيلها محمد شعبان، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب جليلة عثمان، وجلال عوارة، وشيرين فراج، بشأن عدم اهتمام وزارة السياحة والآثار بإجراء الاختبارات العلمية لاكتشاف العديد من المعلومات التي تحيط بالحضارة الفرعونية.





وأضاف أبو العينين ، أن رحلة العائلة المقدمة فى مصر بها العديد من النقاط، التي يأتي إليها السياح من مختلف دول العالم، ومن ثم الاهتمام بها وبالبنية التحتية الخاصة بها ضرورة مهمة، حتى تكون مؤهلة دايما للاستغلال الأفضل لصالح السياحة فى مصر، مشيرا إلي ضرورة التفكير فى زيادة حوافز العاملين فى قطاع السياحة والآثار من أجل القيام بمهمتهم بصورة أفضل.





ولفت إلي ضرورة أن يكون العمل والاهتمام الحكومي فى أن يكون التوافد السياحي لمصر بمختلف فصول العام، لما تتمتع مصر من مميزات سياحية بمختلف المجالات.