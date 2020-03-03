سمرقند تمنح شيخ الأزهر صفة المواطنة الفخرية

أعلن حاكم مدينة سمرقند بأوزباكستان، بابور أبلاكولوف، منح فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صفة مواطن فخري لمدينة سمرقند، وذلك بعدما صدّق على القرار مجلس النواب ورئيس جمهورية أوزباكستان.









وقال حاكم سمرقند خلال مؤتمر دولي بعنوان «الإمام أبو منصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية: التاريخ والحاضر» إن شيخ الأزهر خير من يمثل سمرقند، وهذا تكريم لجهود فضيلته في نشر سماحة الإسلام والاعتدال والتسامح الديني ونشر الفكر الوسطي في ربوع العالم، وتدعيم الروابط المصرية الأوزباكية.









من جانبه، هنأ الدكتور رستم قاسموف، مستشار رئيس جمهورية أوزباكستان فضيلة الإمام الأكبر، مشيرًا إلى أن هذا التكريم هو الرابع خلال الخمسين عامًا الأخيرة، مشيرًا إلى أن منح هذا اللقب لشيخ الأزهر جاء إثر مبادرة للنشطاء والعلماء والباحثين في مدينة سمرقند، وبموجب قرار مجلس النواب ورئيس الجمهورية.







