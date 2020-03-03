رئيس جامعة الأزهر ونائب الدراسات العليا يكرمان مجلس تحرير مجلة البحوث الإعلامية

كرم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أعضاء مجلة البحوث الإعلامية بكلية الإعلام التي حصلت على المركز الأول في تقييم المجلس الأعلى للجامعات.





وقال رئيس الجامعة - وفقا لبيان له اليوم - إنه عندما شاهد المؤتمر الدولي لكلية الإعلام منذ سنوات الذي عقد بقاعة الإمام محمد عبده بالدراسة وكان له صدى دوليا تيقن أن هذه الكلية ولدت قوية وأن لديها المزيد من الإنجازات التي ستحققها، مؤكدا أن الإدارة فن يتطلب المحبة أحيانا والشدة في أوقات أخرى وأن التعاون أساس نجاح أي عمل متكامل









وقدم الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الشكر لكليات الجامعة وعلى رأسهم كليات الإعلام التي حصلت على إنجاز كبير بتحقيق ٦.٥ من ٧ في التصنيف وهو مايعطي ثقة لهذه المجلة ويستدعي الاستمرار في ذلك بأن تنتقل لمرحلة النشر الدولي





وأكد أن الاعتماد على شباب الباحثين وتمكينهم سيحقق جوائز متميزة في البحث العلمي لما يتميزون به من تطور في التعامل مع التقنيات الحديثة





من جهته أكد الدكتور غانم السعيد عميد الكلية،أن الجامعة خطت خطوات غير مسبوقة في مجال البحث العلمي وبفضل دعم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث حققت كليتنا إنجازا في تصنيف مجلات البحوث الإعلامية فحصلت على المركز الأول في تقييم المجلس الأعلى للجامعات.





ونوه الدكتور رضا أمين وكيل الكلية إلى أن العمل الجماعي الذي ساد الكلية خلال الفترة الماضية كان له تأثير إيجابي في إبراز قدرات الباحثين وتقدم الكلية في مجالات البحث العلمي





وكرم رئيس الجامعة ونائب الدراسات العليا، أعضاء مجلس تحرير المجلة وهم كل من الدكاترة : محمد عبدالحميد،. رمضان إبراهيم، سامح عبدالغني، محمد كامل، أحمد عبده، أحمد السيد، حمدي اسماعيل وذلك بحضور الدكتور غانم السعيد عميد الكلية والدكتور رضا أمين وكيل الكلية والدكتور عرفة عامر والدكتور أحمد زارع وكلاء الكلية السابقين.