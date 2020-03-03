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تعليم

تعليم الدقهلية تنفي واقعة تعذيب فتاة داخل مدرسة بالمحافظة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:18 م
تعليم الدقهلية تنفى
تعليم الدقهلية تنفى واقعة تعذيب فتاه
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همت الحسينى
نفت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية فى بيان لها اليوم الثلاثاء ما نشر على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والخاص بڤيديو تعذيب فتاة على أنها داخل مدرسة بـنبروة.

وأضاف البيان، أن الفيديو داخل غرفة وليس له علاقة بأى مدرسة  بإدارة  نبروة او حتى إدارة تعليمية أخرى فيما قام مدير إدارة نبروة بالتواصل مع مباحث نبروة حيث تم التأكد أن الفيديو لا يمت للعملية التعليمية بنبروة جملة وتفصيلا.

من جهة اخرى أكد مصدر أمنى بمديرية امن الدقهلية انه بفحص الفيديوهات تبين انها تخص شقة لممارسة أعمال الرذيلة و سبق وتم نشر فيديو مشابه لواقعة تعذيب مماثلة لفتاة عشرينية.

وأضاف المصدر، أنه تم تشكيل فريق بحث ومن خلال تفريغ الفيديوهات جرى تحديد هوية صاحبه ويدعى مراد وأبطال الفيديو وجارى العمل على ضبطهم.

كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تداولو مقطع فيديو يظهر خلاله شخص يقوم بتعذيب فتاه بضربها على قدميها بمساعدة فتاه اخرى وان هناك تعليقات على مقطع الفيديو بان ذلك جزء من درس خاص بنطاق محافظة الدقهلية والبعض الاخر علق انه داخل مدرسه بنبروه.
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