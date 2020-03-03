على مساحة 18 فدانا.. محافظ المنيا يتابع الأعمال الإنشائية لمدينة ملوى الجديدة

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعمال المرحلة العاجلة بمدينة ملوى الجديدة، لمتابعة إنشاء عدد من العمارات السكنية، حيث يجري حاليا العمل في تنفيذ العمارات السكنية "جنة" للإسكان الفاخر بإجمالي 1088 وحدة سكنية (34 عمارة) بمدينة ملوي الجديدة.





وأكد المحافظ أن مدينة ملوى الجديدة سوف تسهم بشكل كبير في الخروج من الحيز العمراني الضيق إلى المدن الجديدة، من خلال مشروع حضاري تم تخطيطه وتصميمه، بشكل راق، يستفيد منه أبناء المحافظة وسيتم العمل على تنفيذه في أقرب وقت.





يذكر أن مدينة ملوى الجديدة تقع على مساحه 18.42 ألف فدان، منها 880 فدانًا تمثل المرحلة الأولى، على أن تشمل المرحلة الأولى 450 عمارة بمشروع "جنه"، و261 عمارة بمشروع "سكن مصر"، بالإضافة إلى عدد من الفيلات.





وتضم المرحلة الأولى من المدينة قطع أراضي وفيلات على مساحة 16 فدانًا، ومشروع جنه على مساحة 70 فدانًا، وأنشطة خدمية على مساحة 30 فدانًا، وفقًا للمخطط.





وتقع مدينة ملوي الجديدة، شرق طريق القاهرة أسوان الصحرواي الغربي، وتبعد عن مدينة ملوي القائمة حوالى 12 كم، وصدر قرار جمهوري رقم 247 لسنة 2018 بإنشائها بمساحة 18.42 فدان، ويبلغ حجم سكان المدينة المتوقع نحو 524 ألف نسمة.