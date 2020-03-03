سفارة للدولة في الكونغو.. وقنصلية بكيب تاون.. أبرز قرارات بن راشد في اجتماع مجلس الوزراء

أعلن الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن بعض القرارات التي أقرها اليوم خلال اجتماعه بمجلس الوزراء.





وكتب محمد بن راشد، من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: " ترأست اجتماعا لمجلس الوزراء أقررنا خلاله القائمة الإيجابية للقطاعات الاقتصادية المتاحة للتملك للاستثمارات الأجنبية بنسبة ١٠٠٪ .. تضم 120 نشاطًا اقتصاديا في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.. دولة الإمارات تستحوذ على 40٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي في المنطقة.





وتابع: "ستراعي قائمة الأنشطة الاقتصادية المفتوحة للتملك الأجنبي الجميع... وتوجيهاتنا هي خلق أفضل بيئة أعمال للمستثمر الوطني والاستثمارات الأجنبية ... عجلة الاستثمار تتحرك بهذين الجناحين" .





وأضاف: "كما اعتمدنا اليوم أنظمة الفحص الطبي الشامل لكافة الأطفال حديثي الولادة بالدولة بهدف الرصد المبكر لأي أمراض قد تؤثر على مستقبلهم الصحي ... سيتم فحص جميع الأطفال حديثي للولادة في الدولة ووضع آليات فعالة للتصدي والسيطرة على أي تحديات صحية تواجههم.





وأشار: "واعتمدنا انشاء سفارة للدولة في الكونغو.. وقنصلية جديدة في كيب تاون بجنوب أفريقيا.. واتفاقيات تعاون واستثمار مع البرازيل وإندونيسيا ودول أفريقية.. مكانة الإمارات وعلاقاتنا كشريك رئيسي في المنطقة لأكبر اقتصادات العالم تتعزز مع إضافة دول جديدة كل يوم لمنظومة تعاوننا الاقتصادي العالمي".





واعتمدنا إنشاء سفارة للدولة في الكونغو..وقنصلية جديدة في كيب تاون بجنوب أفريقيا ..واتفاقيات تعاون واستثمار مع البرازيل وإندونيسيا ودول أفريقية. مكانة الإمارات وعلاقاتنا كشريك رئيسي في المنطقة لأكبر اقتصادات العالم تتعزز مع إضافة دول جديدة كل يوم لمنظومة تعاوننا الاقتصادي العالمي.

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 3, 2020





كما اعتمدنا اليوم أنظمة الفحص الطبي الشامل لكافة الأطفال حديثي الولادة بالدولة بهدف الرصد المبكر لأي أمراض قد تؤثر على مستقبلهم الصحي ... سيتم فحص جميع الأطفال حديثي للولادة في الدولة ووضع آليات فعالة للتصدي والسيطرة على أي تحديات صحية تواجههم.

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 3, 2020