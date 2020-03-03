تفاصيل آخر مهمة رسمية للأمير هاري وميجان ماركل قبل اعتزال الحياة الملكية

تم مؤخرًا الإعلان عن تفاصيل جديدة حول المشاركة الرسمية الأخيرة للأمير "هاري" وزوجته "ميجان ماركل" باعتبارهما عضوين في العائلة المالكة البريطانية، قبل الانفصال رسميًا عن العائلة واعتزال الحياة الملكية.





وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية بأنه من المقرر أن ينضم دوق ودوقة "ساسكس" إلى الملكة "إليزابيث الثانية" والأمير "ويليام" وزوجته "كيت ميدلتون" وكذلك الأمير "تشارلز" و"كاميلا" وأعضاء آخرين من العائلة المالكة في دير "وستمنستر" لحضور فعاليات يوم الكومنولث السنوية المقرر إقامتها يوم الاثنين القادم، الموافق 9 مارس.





وأشار التقرير إلى أن هذه ستكون المرة الأولى التي يظهر فيها الأمير "هاري" و"ميجان" علنًا مع أفراد العائلة المالكة منذ الإعلان عن رغبتهما اعتزال الحياة الملكية والاستقلال ماديًا في شهر يناير الماضي، ومن المتوقع كذلك أنها ستكون الأخيرة قبل الانفصال رسميًا عن العائلة المالكة في 31 مارس الجاري.



