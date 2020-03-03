تعليم الكبار: إعلان أول قرية خالية من الأمية بالبحيرة بجهود طلاب "عين شمس"

قال الدكتور عاشور عمري، رئيس هيئة تعليم الكبار، إن الهيئة بالتعاون مع جامعة عين شمس، أطلقت مبادرة إعلان أول قرية خالية من الأمية بالبحيرة، وذلك بجهود أبناء القرية وطلاب الجامعة في قرية البريجات في كوم حمادة.

وأضاف "عمري"، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هناك عددًا من الوزارات التي لها شراكة مثمرة مع الهيئة على رأسها وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم، مشيرًا إلى أن للجامعات المصرية دور هام في محو الأمية لما تمتلكه الجامعات المصرية من قوى بشرية، حيث يوجد بروتوكولات بين الهيئة وبين ما يزيد على 16 جامعة حكومية.





وأوضح أن جامعة عين شمس على رأس الجامعات المشاركة في وضع مناهج مخصصة لمحو أمية ذوي القدرات الخاصة من المكفوفين أو أصحاب الإعاقة الذهنية البسيطة والصم والبكم.

وأكد أن الجامعات استطاعت بمساندة التعليم العالي إثبات قدرتها الهائلة على القضاء على الأمية، كما أن الهيئة تشارك كعضو في المجلس الأعلى للجامعات، وشاركت في وضع خطة لمحو الأمية في المحافظة نطاق كل جامعة.





وأشار إلى أن هناك جامعات تمكنت من القضاء على الأمية بمحافظة بالكامل، كما استطاع بعضها محو أمية عشرات الآلاف من الأميين خلال عام واحد، موضحا أن مصر تمتلك 17 مليون أمي، لافتا أن الدولة قامت بوضع استراتيجية للقضاء على الأمية قبل عام 2013 تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وجار وضع تشريع بمجلس النواب لربط التعليم بالدعم المقدم للأميين ومبادرة حياة كريمة، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي دعم لأي أمي.

وتأتي المبادرة تفعيلا للبروتوكول الموقع بين الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار وجامعة عين شمس لمحو أمية 12 ألف أمي من أبناء قرية البريجات وقرى دمشلي وعلقام التابعة لها، ومن جانبها أعربت نهال بلبع نائب المحافظ عن سعادتها بتلك المبادرة مؤكدة على تقديم كافة أوجة الدعم لفرع الهيئة والمبادرة من فتح المدارس ومراكز الشباب والمساجد أمام الدارسين.