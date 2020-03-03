AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليم الكبار: إعلان أول قرية خالية من الأمية بالبحيرة بجهود طلاب "عين شمس"

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:27 م
تعليم الكبار
تعليم الكبار
Advertisements
نهلة الشربيني

قال الدكتور عاشور عمري، رئيس هيئة تعليم الكبار، إن الهيئة بالتعاون مع جامعة عين شمس، أطلقت مبادرة إعلان أول قرية خالية من الأمية بالبحيرة، وذلك بجهود أبناء القرية وطلاب الجامعة في قرية البريجات في كوم حمادة.


وأضاف "عمري"، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هناك عددًا من الوزارات التي لها شراكة مثمرة مع الهيئة على رأسها وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم، مشيرًا إلى أن للجامعات المصرية دور هام في محو الأمية لما تمتلكه الجامعات المصرية من قوى بشرية، حيث يوجد بروتوكولات بين الهيئة وبين ما يزيد على 16 جامعة حكومية.


وأوضح أن جامعة عين شمس على رأس الجامعات المشاركة في وضع مناهج مخصصة لمحو أمية ذوي القدرات الخاصة من المكفوفين أو أصحاب الإعاقة الذهنية البسيطة والصم والبكم.


وأكد أن الجامعات استطاعت بمساندة التعليم العالي إثبات قدرتها الهائلة على القضاء على الأمية، كما أن الهيئة تشارك كعضو في المجلس الأعلى للجامعات، وشاركت في وضع خطة لمحو الأمية في المحافظة نطاق كل جامعة.


وأشار إلى أن هناك جامعات تمكنت من القضاء على الأمية بمحافظة بالكامل، كما استطاع بعضها محو أمية عشرات الآلاف من الأميين خلال عام واحد، موضحا أن  مصر تمتلك 17 مليون أمي، لافتا أن الدولة  قامت بوضع استراتيجية  للقضاء على الأمية  قبل عام 2013 تنفيذا  لتوجيهات رئيس الجمهورية وجار وضع تشريع بمجلس النواب لربط التعليم بالدعم المقدم للأميين  ومبادرة حياة كريمة، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي دعم لأي أمي.


وتأتي المبادرة تفعيلا للبروتوكول الموقع بين الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار وجامعة عين شمس  لمحو أمية 12 ألف أمي من أبناء قرية البريجات وقرى دمشلي وعلقام التابعة لها، ومن جانبها أعربت نهال بلبع نائب المحافظ عن سعادتها بتلك المبادرة مؤكدة على تقديم كافة أوجة الدعم لفرع الهيئة والمبادرة من فتح المدارس ومراكز الشباب والمساجد أمام الدارسين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشاط كثيف للهيئة العامة لتعليم الكبار ومركز تعليم الكبار في اليوم الأول للقافلة التنموية الشاملة لجامعة عين شمس بمحافظة أسيوط

"دور الجامعات في التصدي لمشكلة الأمية".. ندوة لقافلة جامعة عين شمس بأسيوط

جامعة عين شمس: نسعى للمشاركة في محو أمية 120 ألف شخص.. 6 آلاف طالب بالمدن الجامعية بنات وبنين.. وتؤكد: مهتمون بتحفيز الطلاب لإنجاح خطة التنمية المستدامة

بين التأييد والرفض.. المشروع القومي لمحو الأمية في عيون الطلاب وأساتذة الجامعات

جامعة عين شمس تنظم قافلة تعليمية بمحافظة البحيرة لمحو الأمية

اليوم.. عين شمس تستهدف محو أمية 6021 مواطنا بالبحيرة

ترشيحاتنا

تفاصيل إصابة والدة كريستيانو رونالدو بسكتة دماغية.. وآخر ما كتبته على حسابها

ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 3-3-2020

بسبب شعورها بالتعب.. حبيب مايلي سايرس يحملها في الشارع.. صور

كورونا يسبب كارثة لم تكن في الحسبان.. علماء يحذرون من الفيروس القاتل

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر بعد تخفيضها 25 ألف جنيه "صور"

كورونا يضرب تويتر.. وقرار عاجل ضد الفيروس القاتل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل آخر مهمة رسمية للأمير هاري وميجان ماركل قبل اعتزال الحياة الملكية

تفاصيل إصابة والدة كريستيانو رونالدو بسكتة دماغية.. وآخر ما كتبته على حسابها

مأساوي.. أبرز مشاهد سقوط المصابين بكورونا على الأرض في الشوارع