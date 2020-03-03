بسبب كورونا .. تراجع سعر الجنيه المصري 8 قروش مقابل الدولار

تسببت المخاوف من فيروس كورونا في ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بنحو 8 قروش خلال أسبوع بعد أن شهد تراجعا غير مسبوق منذ بداية العام الجاري وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع مرتفعا بقيمة قرش واحد.





وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الاسلامي 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول وصل سعر الدولار إلى 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.





وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع، وفي بنوك:"البركة والتنمية الصناعية، الاستثمار العريي، الكويت الوطني، عودة" سجل الدولار 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.



