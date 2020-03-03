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رياضة

مرتضى منصور يرفض الحل الودي لأزمة القمة.. ويضع شرطا لعقد جلسة مع الجنايني

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:15 م
مرتضى منصور وعمرو
مرتضى منصور وعمرو الجنايني
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القسم الرياضي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن رفض مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لفكرة الحل الودي في أزمة مباراة القمة.

يأتي هذا بعد الاتصالات التي تلقاها من جانب البعض لعقد جلسة بينه وبين عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة.

لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب مرتضى والذي اشترط تراجع الجبلاية عن العقوبة التي صدرت مؤخرًا قبل عقد أي جلسة مع مسئولي اللجنة المؤقتة والتراجع عن خطواته لحلهم.

وطلب مرتضى في وقت سابق من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التدخل في أزمة العقوبات السابقة الخاصة بمباراة السوبر من أجل إلغاء عقوبة الإيقاف التي تعرض لها لمدة ٣ مباريات.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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