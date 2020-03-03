غدًا قطع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن عدة مناطق (ميدان الإسماعيلية – ميدان سفير – ميدان تريومف – شارع عثمان بن عفان مع العروبة – الـ7 عمارات – مستشفى الجلاء – مستشفى الطيران – شارع عمر بن الخطاب – أرض الجولف – مساكن ألماظة)، لمدة 8 ساعات اعتبارًا من الساعة الـ 8 مساء غدٍ الأربعاء 4 / 3 /2020 وحتى الساعة الـ4 فجر الخميس 5 /3 /2020.



