غدًا قطع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن عدة مناطق (ميدان الإسماعيلية – ميدان سفير – ميدان تريومف – شارع عثمان بن عفان مع العروبة – الـ7 عمارات – مستشفى الجلاء – مستشفى الطيران – شارع عمر بن الخطاب – أرض الجولف – مساكن ألماظة)، لمدة 8 ساعات اعتبارًا من الساعة الـ 8 مساء غدٍ الأربعاء 4 / 3 /2020 وحتى الساعة الـ4 فجر الخميس 5 /3 /2020.
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات والمواطنين بالمناطق المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بتلك المناطق وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125.