AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعرف على سر استبعاد عبد الله جمعة من قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:53 م
منتصر الرفاعي - ملك موسي
استبعد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، من قائمة الفريق المسافرة بعد قليل إلى تونس لمواجهة الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات العودة لدور الـ 8 بدورى أبطال أفريقيا، كلا من عبد الله جمعة وكريم بامبو ومحمد عبد الغني وعمر السعيد من السفر، فيما تم ضم باقي اللاعبين المقيدين أفريقيا.


وضمت قائمة الزمالك كلا من: محمد أبو جبل، ومحمود جنش، ومحمد صبحي، ومحمد عواد، وحازم إمام، ومحمد عبد السلام، ومحمود علاء، ومحمود الونش، ومحمد عبد الشافي، وأحمد عيد، وطارق حامد، ومحمد حسن، وفرجاني ساسي، وأـحمد سيد زيزو، ومصطفى فتحي، وأوباما، ومحمد أوناجم، وأشرف بن شرقي، وشيكابالا، ومحمد عنتر، ومصطفى محمد، وكاسونجو، وإسلام جابر.


وتطير بعثة الزمالك مساء اليوم، الثلاثاء، إلى تونس، استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى، في إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال أفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد رادس، فى إياب منافسات دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا.


وخاض الفريق مرانه الأخير صباح اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، على أن تتوجه بعثة الزمالك مساءً إلى مطار القاهرة من أجل السفر إلى رادس على متن الطائرة الخاصة التي وفرها مرتضى منصور، رئيس النادى، لتجنب إرهاق اللاعبين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد سفر بعثة الزمالك إلى قطر لخوض السوبر الإفريقي

مهاجم قديم جديد.. ميدو يعلن انضمامه لهجوم الزمالك في السوبر الإفريقي

مفاجأت في قائمة المستبعدين من مواجهة الزمالك والترجي

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي

الزمالك يسعى لتعميق جراح الترجي بـ دوري أبطال أفريقيا.. الليلة

بشرى سارة لـ فريق الزمالك قبل مواجهة الترجي في تونس

ترشيحاتنا

تخلت عن الحجاب واتُهمت بالعنصرية وأعلنت توبتها.. قصة خبيرة التجميل غدير السلطان

تراجع جديد.. أسعار الذهب اليوم في مصر

قرار مفاجئ من فايلر قبل مواجهة الأهلي وصن داونز بجنوب إفريقيا

بوس وراء الكمامات..كورونا لم يمنع الحب فى العالم.. صور

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر بعد تخفيضها 25 ألف جنيه "صور"

اليابان تعلن إمكانية تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل آخر مهمة رسمية للأمير هاري وميجان ماركل قبل اعتزال الحياة الملكية

تفاصيل إصابة والدة كريستيانو رونالدو بسكتة دماغية.. وآخر ما كتبته على حسابها

مأساوي.. أبرز مشاهد سقوط المصابين بكورونا على الأرض في الشوارع