تعرف على سر استبعاد عبد الله جمعة من قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

استبعد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، من قائمة الفريق المسافرة بعد قليل إلى تونس لمواجهة الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات العودة لدور الـ 8 بدورى أبطال أفريقيا، كلا من عبد الله جمعة وكريم بامبو ومحمد عبد الغني وعمر السعيد من السفر، فيما تم ضم باقي اللاعبين المقيدين أفريقيا.









وضمت قائمة الزمالك كلا من: محمد أبو جبل، ومحمود جنش، ومحمد صبحي، ومحمد عواد، وحازم إمام، ومحمد عبد السلام، ومحمود علاء، ومحمود الونش، ومحمد عبد الشافي، وأحمد عيد، وطارق حامد، ومحمد حسن، وفرجاني ساسي، وأـحمد سيد زيزو، ومصطفى فتحي، وأوباما، ومحمد أوناجم، وأشرف بن شرقي، وشيكابالا، ومحمد عنتر، ومصطفى محمد، وكاسونجو، وإسلام جابر.









وتطير بعثة الزمالك مساء اليوم، الثلاثاء، إلى تونس، استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى، في إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال أفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد رادس، فى إياب منافسات دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا.









وخاض الفريق مرانه الأخير صباح اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، على أن تتوجه بعثة الزمالك مساءً إلى مطار القاهرة من أجل السفر إلى رادس على متن الطائرة الخاصة التي وفرها مرتضى منصور، رئيس النادى، لتجنب إرهاق اللاعبين.