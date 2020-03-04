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أخبار البلد

السفير السنغالى لـ صدى البلد: لابد من خطوط طيران مباشرة.. ولابد من تبعيات لاتقافية التجارة الحرة.. صور وفيديو

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:03 ص
السفير السنغالى إلي
السفير السنغالى إلي سي بي
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حوار : أمينة الدسوقى - تصوير : عمر خالد
قال السفير السنغالى إلى سي بي، إن مصر أنجزت خلال توليها رئاسة الإتحاد الأفريقي لعام 2019، توقيع اتفاقية التجارة الحرة القارية، لافتا إلى ضرورة عدم اقتصار تلك الاتفاقية على الشفاهية فقط حيث يجب أن يكون لديها تبعيات تساهم فى كسر العراقيل التى يجدها المواطن الأفريقي عند التنقل بين دول القارة، مدلا على حديثه قائلا:" مثلا فى السنغال كل من يريد الذهاب إلى السنغال نعطيه التأشيرة مجانا وكل سنغالى يريد أن يذهب لمصر عليه أن يدفع رسوم فهذه عرقلة".

وتابع السفير السنغالى خلال حواره لصدى البلد - ينشر لاحقا- أن وزير الدفاع السنغالى عندما جاء لمصر اضطر أن يذهب من السنغال الأفريقية إلى أوربا حتى يدخل إلى مصر، وذلك نتيجة عدم وجود خطوط طيران مباشرة من السنغال إلى مصر، قائلا:" لو كان هناك خطوط طيران مكان لوزير الدفاع أن يخرج من نقطة إلى أخرى ثم يأتى لمصر، لذلك فكل هذه العراقيل يجب أن يتم تحطيمها لكى يتم تسهيل الأمور بين الشعوب إذا أردنا أن نطبق هذه الاتفاقية فلابد من مسائل مرافقة".

وحول إمكانية الوصول إلى جواز سفر موحد قال السفير السنغالي:" علينا أن نتجاوز الشفاهية، فإذا كانت العلاقات بين الرئيسيين جيدة كل شئ سيكون جيد وتكون العلاقات مرنة، ولكن اذا كان هناك مشكلة بين رئيسين أفريقين فمهما وُجدت تسهيلات فتجد بالتأكد صعوبات".
السفير السنغالى لـ صدى البلد: لابد من خطوط طيران مباشرة.. ولابد من تبعيات لاتقافية التجارة الحرة.. صور وفيديو
السفير السنغالى لـ صدى البلد: لابد من خطوط طيران مباشرة.. ولابد من تبعيات لاتقافية التجارة الحرة.. صور وفيديو
السفير السنغالى لـ صدى البلد: لابد من خطوط طيران مباشرة.. ولابد من تبعيات لاتقافية التجارة الحرة.. صور وفيديو
السفير السنغالى لـ صدى البلد: لابد من خطوط طيران مباشرة.. ولابد من تبعيات لاتقافية التجارة الحرة.. صور وفيديو
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