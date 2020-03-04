السفير السنغالى لـ صدى البلد: لابد من خطوط طيران مباشرة.. ولابد من تبعيات لاتقافية التجارة الحرة.. صور وفيديو

قال السفير السنغالى إلى سي بي، إن مصر أنجزت خلال توليها رئاسة الإتحاد الأفريقي لعام 2019، توقيع اتفاقية التجارة الحرة القارية، لافتا إلى ضرورة عدم اقتصار تلك الاتفاقية على الشفاهية فقط حيث يجب أن يكون لديها تبعيات تساهم فى كسر العراقيل التى يجدها المواطن الأفريقي عند التنقل بين دول القارة، مدلا على حديثه قائلا:" مثلا فى السنغال كل من يريد الذهاب إلى السنغال نعطيه التأشيرة مجانا وكل سنغالى يريد أن يذهب لمصر عليه أن يدفع رسوم فهذه عرقلة".





وتابع السفير السنغالى خلال حواره لصدى البلد - ينشر لاحقا- أن وزير الدفاع السنغالى عندما جاء لمصر اضطر أن يذهب من السنغال الأفريقية إلى أوربا حتى يدخل إلى مصر، وذلك نتيجة عدم وجود خطوط طيران مباشرة من السنغال إلى مصر، قائلا:" لو كان هناك خطوط طيران مكان لوزير الدفاع أن يخرج من نقطة إلى أخرى ثم يأتى لمصر، لذلك فكل هذه العراقيل يجب أن يتم تحطيمها لكى يتم تسهيل الأمور بين الشعوب إذا أردنا أن نطبق هذه الاتفاقية فلابد من مسائل مرافقة".



