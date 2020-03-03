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الطاقة الدولية: برنامج إيران النووي أصبح خطيرا.. وطلبنا توضيحات من طهران

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:17 م
برنامج إيران النووي
برنامج إيران النووي اصبح خطيرا وطلبنا توضيحات من طهران
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبرًا عاجلًا، أفادت فيه أن الطاقة الدولية أكدت أن برنامج إيران النووي أصبح خطيرا، وطلبت توضيحات من طهران.

وأعلنت إيران عن خفض جديد بالتزاماتها الدولية التي نص عليها الاتفاق النووي، مؤكدة التخلي عن أي قيود بالنسبة إلى عدد أجهزة الطرد المركزي، لكنها أكدت استمرار تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال التليفزيون الإيراني إن طهران ستقلص بدرجة أكبر التزاماتها في الاتفاق النووي، الموقع مع الدول الكبرى الست في 2015، لكنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونقل التلفزيون عن بيان حكومي قوله إن إيران لن تلتزم بأي قيود تضمنها الاتفاق على عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها لتخصيب اليورانيوم، وهو ما يعني أنه لن تكون هناك قيود على قدرتها على التخصيب أو أنشطتها في مجالي الأبحاث والتطوير.

 


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