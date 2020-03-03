بعمر 32 عاما.. انتخاب أصغر رئيس حزب فى مصر

أعلنت لجنة الانتخابات الداخلية لحزب "العدل"، عن فوز عبد المنعم إمام برئاسة الحزب، ليصبح إمام (٣٢عاما) بهذه النتيجة أصغر رئيس حزب سياسى فى مصر.





وكانت الانتخابات التى أجرتها الجمعية العمومية للحزب بمقر أمانته المركزية فى حى "مصر الجديدة" بالقاهرة، أسفرت عن فوز إمام برئاسة الحزب، وعمرو العياشى بمنصب الأمين العام.





وأعلنت لجنة الانتخابات الداخلية للحزب، أنها أخطرت اليوم الثلاثاء، لجنة شئون الأحزاب بنتيجة الانتخابات الداخلية للحزب، الذى جرى تأسيسه فى مايو من العام ٢٠١١.





تأتى هذه الخطوة فى إطار سعى الحزب، إلى تفعيل دوره فى الشارع السياسى؛ قبيل إجراء انتخابات مجلسى النواب والشيوخ فى نوفمبر المقبل، حسبما قال الرئيس الجديد للحزب عبد المنعم إمام عقب إعلان فوزه.





وأضاف إمام، أن الحزب - الذى يعرف نفسه بانه "إصلاحى ليبرالى إجتماعى" - سيعمل خلال الفترة المقبلة على إعادة تشكيل هيئاته الداخلية، فى إطار إستراتيجية جديدة تستهدف طرح سياسات بديلة لمعالجة التحديات التى تواجه المجتمع المصرى وفى القلب منه "الطبقة المتوسطة" التى يرى الحزب أنه يمثل مصالحها بالدرجة الأولى ويسعى إلى الحفاظ على دورها الحيوى فى عملية التنمية وتحقيق التقدم المأمول للبلاد.





وأشار إمام، إلى أن قضايا "الطبقة المتوسطة" ستكون على رأس أجندة الحزب سواء فى سياساته وخطابه الإعلامى وتحركاته الجماهيرية أو داخل مجلسى "النواب" و"الشيوخ" فى دورتى انعقادهما المرتقبتين، مؤكدا على مشاركة الحزب فى الانتخابات النيابية المقبلة، فى مسعى للفوز بعدد من المقاعد يسمح للحزب بتكوين هيئة برلمانية، تعبر عن مصالح هذه الطبقة وشرائحها الجيلية الصاعدة من الشباب؛ بالشكل الذى يحقق درجة من التوازن فى التمثيل النيابى لكل طبقات المجتمع وقطاعاته العمرية.





ونوه إمام، إلى أن الحزب سيطلق قريبًا، موقعا إليكترونيا، وتطبيق البرمجيات المتقدمة: "موبايل أبليكيشن"؛ والمعد خصيصا للإستخدام على الهواتف الذكية والاجهزة اللوحية، بما يساعد على إدارة الحزب بشكل يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.