تحت شعار شباب مصر قادرون.. محافظ المنيا يحاور أعضاء البرلمان ويستمع لمقترحاتهم

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مؤتمر برلمان الشباب تحت شعار "شباب مصر قادرون"، والذي نظمته الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة، بحضور اللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، و250 شابا وفتاة من أبناء المحافظة.





عبر المحافظ عن سعادته بلقاء أعضاء برلمان شباب محافظة المنيا، مشيرًا إلى أنهم هم الحاضر وهم من يتسلمون راية الوطن ليحملوها على أكتافهم، مؤكدا أن الهدف الأساسي للمحافظة هو التنمية، والتي لن تتحقق إلا بالشباب، فمصر تحيا بسواعد شبابها، لافتًا إلى أهمية انعقاد مثل تلك اللقاءات بصفة دورية لتنمية الوعى لديهم، ودعم روح المشاركة وتنمية القدرة الحوارية من خلال تبادل الآراء وطرح الأفكار.





واستعرض المحافظ خلال اللقاء الجهود التي تبذلها الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية على أرض محافظة المنيا بمختلف القطاعات منها افتتاح أعمال تطوير وإنشاء 3 مستشفيات وهى مستشفى ملوي وسمالوط وديرمو اس و5 مراكز للأمومة والطفولة وكذلك مركز الأورام، بتكلفة تقدر بـ823 مليون جنيه، ومحور سمالوط الحر على النيل بطول 26 كم وبتكلفة مليار و500 مليون جنيه، ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمطاهرة بـ 68 وحدة بتكلفة 273 مليون جنيه، ومحطة مياه أبو قرقاص بطاقة 102 ألف م3 / يوم بتكلفة 690 مليون جنيه.





وأكد المحافظ، أن القيادة السياسية تهتم بالمشكلات التي تواجه المواطنين، وتعمل على سرعة إيجاد حلول لتلك المشكلات، لإزالة جميع التحديات التي تواجه المواطن في المرحلة الراهنة، موجهًا وكيل وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لتنظيم رحلات وزيارات ميدانية للشباب من أبناء المحافظة لزيارة عدد من المشروعات القومية والتعرف على حجم الإنفاق والجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق مسيرة التنمية والتقدم.





كما رحب المحافظ بجميع المقترحات والآراء من الشباب حول تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية التواصل مع الشباب، وفتح قنوات اتصال مباشرة معهم لتبادل الرؤى والمقترحات، وتسليط الضوء على المشكلات والقضايا، وإتاحة الفرصة لهم لعرض مبادراتهم وتفعيل دورهم في صنع القرار.





من جانبه، قال مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن إعداد الشباب وتأهيله وتفعيل مشاركته في العمل الوطني وتمكينه اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا من أهم قضايا التنمية والتحديث في مصر، مشيرًا إلى أن مجتمعنا يعتبر مجتمعًا شبابيا يمثل فيه النشء والشباب الشريحة الغالبة، الأمر الذي يجعل إسهامهم ومشاركتهم عاملًا فعالا في تنمية المجتمع وتحقيق النهضة الشاملة لمصر.



