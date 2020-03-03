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محافظات

محافظ المنوفية: دراسة إقامة معرض دائم للمنتجات الحرفية واليدوية

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:53 م
محافظ المنوفية يلتقى
محافظ المنوفية يلتقى بعدد من أصحاب الصناعات الحرفية
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محمد امين
التقي اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من أصحاب الصناعات الحرفية واليدوية بمكتبه بالديوان العام بحضور مديري إدارات الصناعات الحرفية والتعاون الدولي.  

حيث تم مناقشة سبل الإرتقاء بالصناعات الحرفية بالمحافظة وتوفير كافة الإمكانيات للصناع من خلال دراسة إنشاء كيان للصناعات التراثية والحرفية بالمنوفية ومركز تدريب  يهدف إلي تقديم الدعم الفني والمعلومات للحرفين، بالإضافة إلي التأهيل والتطوير وتحسين قدراتهم للحد من اندثار الصناعات التراثية وعودة الحرف اليدوية إلي سابق عهدها للمنافسة في الأسواق العالمية .

وكذلك دراسة إنشاء إقامة معرض دائم لعرض المنتجات الحرفية واليدوية التى تشتهر بها المحافظة وتميزها عن غيرها من المحافظات على مستوى الجمهورية.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بالصناعات الحرفية والتراثية وإزالة المعوقات التى تواجهها باعتبار أن المحافظة بمثابة قلعة برعت فى هذه الصناعات منذ سنوات طويلة  وواحدة من أهم المهن التى تتوارثها الأجيال.

بالإضافة إلى دورها فى توفير فرص عمل للشباب وجزء من الهوية الوطنية الثقافية التي تعكس أصالة وتاريخ المحافظة، موجهًا بضرورة إستغلال الموارد المتاحة وتنميتها والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية بهدف تذليل كافة العقبات التي تواجة صغار الصناع وأصحاب الحرف.
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