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تعليم

"محاكاة" تجربة إخلاء منشآت كلية التجارة بجامعة المنصورة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:20 م
تجربة إخلاء آمن
تجربة إخلاء آمن لمنشآت
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همت الحسينى
أجرت كلية التجارة بجامعة المنصورة اليوم "الثلاثاء" محاكاة تجربة إخلاء آمن لمنشآت الكلية وذلك تحت إشراف الدكتور محمد محمود عطوة عميد الكلية والدكتورة سماح طارق حافظ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع إدارة الحماية المدنية بالدقهلية تحت إشراف العميد أحمد المهدى مدير إدارة الحماية المدنية بالدقهلية، والعقيد أحمد عوض رئيس قسم الإطفاء والرائد محمد أبوالعنين.

وشملت التجربة إخلاء لمنشآت مبنى رقم (1) والذى يحتوى على عدد 2 مدرج و 2 قاعة دراسية وعدد من المكاتب الإدارية بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات الكلية ومركز التطوير المهنى .

وبدأت تجربة المحاكاة لحدوث حريق فى المبنى بعمل مرور على منشآت المبنى والمكاتب الإدارية وعمل إنذار حريق وفورا صدر الأمر بإخلاء المبنى بمعاونة العاملين المدربين على إجراءات السلامة المهنية ومكافحة الحرائق.

كما تم إخلاء المبنى بإتباع العلامات الإرشادية للوصول إلى نقطة التجمع الآمن وتم استدعاء فريق الطوارئ من وحدات المطافئ ووحدات الإنقاذ السريع والإسعاف لتنفيذ عملية إنقاذ أحد العاملين والطلاب المحاصرين فى الأدوار العليا باستخدام معدات الإنقاذ.
"محاكاة" تجربة إخلاء منشآت كلية التجارة بجامعة المنصورة
"محاكاة" تجربة إخلاء منشآت كلية التجارة بجامعة المنصورة
"محاكاة" تجربة إخلاء منشآت كلية التجارة بجامعة المنصورة
"محاكاة" تجربة إخلاء منشآت كلية التجارة بجامعة المنصورة
"محاكاة" تجربة إخلاء منشآت كلية التجارة بجامعة المنصورة
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