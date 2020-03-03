بدعم من اليونيسف ومصر الخير .. مطروح تستعد لافتتاح مدارس التعليم المجتمعى

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه كل من أميرة فؤاد مدير قسم التعليم بمنظمة اليونسيف ونهاد مجد مدير التعليم بمؤسسة مصر الخير وأيمن فكرى مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالاسكندرية والبحيرة ومطروح لبحث أوجه التعاون فى خدمة المجتمع المحلى بالقرى والتجمعات الصحراوية خاصة جهود إقامة مدارس التعليم المجتمعى .

حيث بحث الإعداد لإفتتاح إحدى مدارس التعليم المجتمعى بمطروح التى تنشأها اليونسيف وعددها 70 مدرسة تعليم مجتمعى، كما تم مناقشة تجديد برتوكول التعاون بين محافظة مطروح ومؤسسة مصر الخير بشأن 95 مدرسة تعليم مجتمعى اقامتها مؤسسة مصر الخير بمطروح وتشرف عليها مع دعم المحافظة لمرتبات المعلمين بها .





كما تم مناقشة اعمال تطوير عدد من المشروعات الخدمية بقرية القطرانى بمدينة برانى من خلال مؤسسة مصر الخير وإعادة بناء مدرسة أولاد يحيى للتعليم الاساسى ، وكذلك مقترح اقامة مركز شباب بالاضافة الى التدريب على الحرف والصناعات اليدوية ومشروعات مدرة بالدخل لأهالى القرية .





كذلك تم مناقشة اقامة فصل تعليم ابتدائى بتجمع سيول القطعانى بمدينة السلوم حرصا على استمرار الطلاب بمرحلة التعليم ومنع التسرب من التعليم بعد التعليم الابتدائى وحصر اعداد جميع الطلاب لإقامة الفصول المطلوبة .





من جانبه تقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالشكر لمسئولى منظمة اليونسيف و لفضيلة الدكتور على جمعة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر الخير على دور المؤسسة فى خدمة المجتمعات المحلية والمساهمة فى التنمية خاصة فى قطاع التعليم .



