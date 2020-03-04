بعد إعلان وزارة الشباب.. برلماني يكشف تفاصيل رحلات اعرف بلدك بالفيوم

كشف النائب محمود عطية، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل إعلان وزارة الشباب والرياضة بشأن تنظيم رحلات أعرف بلدك إلى محافظة (الفيوم)، وذلك خلال الفترة من منتصف شهر مارس إلى منتصف شهر ابريل، حيث ينطلق الفوج الأول يومي 18 و19 مارس الجارى بقوة 50 شاب وفتاه فى المرحلة العمرية من 18 إلى 35 سنة.





وأوضح عطية، أن الإقامة والإعاشة ستكون داخل مركز التعليم المدني بشكشوك، ويتضمن البرنامج السياحي زيارة ( سواقي او نواعير الفيوم / حدائق عين السيلين السياحية / بحيرة وقصر قارون /الشلالات / وادي الريان / وادي الحيتان / دخول احدى القرى السياحية على بحيرة قارون). مع العلم أن المشاركين يتحملون رسوم المزارات اثناء تنفيذ البرنامج .





وتابع: "للراغبين فى الاشتراك التوجه (شخصيًا) إلى مقر وزارة الشباب والرياضة الدور السادس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية (أمام البوابة الرئيسية لنادي الزمالك – شارع 26 يوليو – ميت عقبة)، مع احضار صورة من الرقم القومي وقيمة الاشتراك، الاولوية لأسبقية الحجز علي أن يتم تحصيل مبلغ (150 جنيه) مائة وخمسون جنيها (جدية اشتراك) من كل مشارك قيمة الاشتراك".





ونوه إلى أن موعد الحجز الأحد 8 مارس 2020 ، وفي حاله عدم اكتمال الفوج في اليوم المحدد للحجز، يستمرالحجز في الأيام التالية لحين اكتمال الفوج.