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رياضة

يورجن كلوب يرفض التشكيك في لاعبي ليفربول بعد خسارة واتفورد

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:46 ص
يورجن كلوب
يورجن كلوب
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أ ش أ
أكد المدير الفني لفريق نادي ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، أن الانفعال تجاه لاعبي ليفربول عقب الخسارة أمام واتفورد بثلاثية نظيفة لم يكن ليفيد في هذا الموقف، رافضا أي حديث يشكك في إمكانات فريق الريدز.

وقال كلوب - في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية يوم الثلاثاء - "سأكون غبيا إذا بدأت أشك في شخصية لاعبي ليفربول وأفقد الثقة بهم. وقد أغضب من اللاعبين لكني لم أنفعل معهم".

وأضاف المدرب الألماني للريدز "من وجهة نظر عاقلة ففي حال غضبي منهم كما لو أنهم خسروا آخر 10 مباريات على التوالي بسبب أداء مخيب سيكون أمرا غريبا بالفعل".

وأوضح مدرب ليفربول قائلا "بالطبع، هم يريدون الرد مباشرة على تلك الهزيمة. فهذه مجموعة استثنائية من اللاعبين ونحظى حاليا بوضع خاص. فمن يمكنه أن يعطينا النصائح؟ مررنا بفترة طويلة لا يمكن تصديقها بأداء غير معقول وكرة قدم وأهداف رائعة ونجاح كبير - حتى النقطة التي وصلنا إليها".
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