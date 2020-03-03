استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ، خلال تعاملات اليوم /الثلاثاء / بعد موجة من التعافي استمرت خمسة أيام ، استردت خلالها العملة الأمريكية نحو 14 قرشا مقابل الجنيه، تأثرا بحالة الاضطراطات التي اصابت أسواق المال العالمية ، خاصة "الناشئة " مع تزايد المخاوف من تداعيات تفشي فيروس "كورونا" ، بعد أن فقد الدولار أكثر من 50 قرشا من قيمته أمام الجنيه ، منذ مطلع العام الجاري "2020" .





وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 58ر15 جنيه للشراء ، و73ر15 جنيه للبيع، في حين سجل ببنوك : الأهلي ، ومصر 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع وهو نفس سعر تداوله أمس/ الإثنين /.





وبلغ سعر صرف الدولار فى البنك التجارى الدولى نحو 15.59 جنيه للشراء ، و 15.69 جنيه للبيع ، فى حين سجل في البنك العربى الأفريقى الدولى نحو 15.59 جنيه للشراء ، و 15.69 جنيه للبيع .





وسجل سعر صرف الدولار فى مصرف "أبوظبى الإسلامي" نحو 15.61 جنيه للشراء ، و15.71 جنيه للبيع ، في حين سجل سعره في "بنك عودة - مصر " نحو 15.6 جنيه للشراء ، و15.7 جنيه للبيع ، فيما سجل فى بنك التعمير والإسكان نحو 15.6 جنيه للشراء ، و15.7 جنيه للبيع.





وعلى صعيد بقية العملات العالمية.. سجلت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" 29ر17 جنيه للشراء ، و49ر17 جنيه للبيع، والجنيه الاسترليني 84ر19 جنيه للشراء ، و09ر20 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 23ر16 جنيه للشراء و38ر16 جنيه للبيع.





وبالنسبة للعملات العربية.. سجل سعر صرف الريال السعودي 14ر4 جنيه للشراء ، و18ر4 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 24ر4 جنيه للشراء و26ر4 جنيه للبيع، والدينار البحريني 67ر40 جنيه للشراء 59ر41 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 76ر50 جنيه للشراء و34ر51 جنيه للبيع، والدينار الأردني 79ر21 جنيه للشراء و13ر22 جنيه للبيع.