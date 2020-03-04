السفير السنغالي: محمد صلاح وساديو مانى نجما أفريقيا فى كرة القدم.. صور وفيديو

قال إلى سي بي سفير السنغال لدى القاهرة، إن القارة الأفريقية تفتخر باليطليين العالميين محمد صلاح وساديو ماني، لكونهما فى المقام الأول نجما أفريقيا فى كرة القدم، لافتا إلى أن:" محمد صلاح استطاع أن يحصل على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا داخل بلد ساديو مانى السنغال، كما استطاع ساديو مانى أيضا أن يحصل على لقب أفضل لاعب فى أفريقيا داخل دولة محمد صلاح مصر".





وتابع السفير السنغالى فى حوار لـ صدى البلد - ينشر لاحقا - أنه لابد من استخدام هؤلاء البطليين من أجل تقريب الشعوب، وبشأن تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية اكد سي بي أن مصر قامت بدور هام فى تنظيم كأس أفريقيا فـ الوقت كان ضيقا ولكن مصر استطاعت أن أن تنظم البطولة على أعلى مستوى نظرا لأنها دولة قوية.





وأكد السفير السنغالي أن، السنغال شعرت بتشجيع امصريين لفريقي السنغال، موجها الشكر لمصر على تنظيمها لهذه البطولة.