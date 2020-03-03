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أخبار العالم

مدير الأوبئة بالمغرب يستبعد انتشار واسع لـ كورونا في البلاد

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:11 م
كورونا - أرشيفية
كورونا - أرشيفية
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أ ش أ
استبعد مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي ، احتمال انتشار فيروس "كورونا" بشكل واسع في البلاد ، مشيرا إلى أن ارتفاع حالات المصابين إلى أكثر من شخص أمر وارد .

وأضاف - في مؤتمر صحفي عقده اليوم / الثلاثاء/ في (الرباط ) حول المستجدات المتعلقة بفيروس "كورونا"- أن الوصول إلى نسبة مصاب واحد بالفيروس من كل مائة مواطن مغربي أمر غير وارد.

وأكد أن المغرب ليست بمعزل عن بقية دول العالم، حيث من الممكن تسجيل حالات وافدة جديدة ، لكن من غير المحتمل الوصول إلى مرحلة انتشار الفيروس بشكل واسع في البلاد.

وشدد على أن المغرب يُدبر المرحلة حالة بحالة على مستوى الإجراءات المتخذة بخصوص الفيروس؛ ارتباطا بتقييم منسوب المخاطر منذ ظهور الفيروس ، كما يعيد النظر "يوميًا " في الإجراءات الاحترازية والوقائية حسب تطور الفيروس "عالميًا".

وأوضح أن وزارة الصحة تقوم بمراقبة ركاب الطائرة التي كان على متنها المصاب - الذي وصل إلى البلاد - وعددهم 104 مسافرين، وكذا الأشخاص الذين اختلط بهم .

وأضاف أن الشخص المصاب ذهب في بداية الأمر إلى المستشفى ، ولم يتم التعرف على أنه حامل للفيروس إلى حين استجوابه مرة أخرى، حيث تبين أنه قادم من إحدى المناطق في إيطاليا التي ينتشر فيها الفيروس ، للتأكد بعد إجراء الفحوصات الدقيقة أنه مصاب وتم عزله.

وأكد - في الختام - تشديد الرقابة على الأشخاص القادمين من الصين ، وإجراء الفحوصات اللازمة ، وكذلك تشديد الرقابة على الأشخاص القادمين من المناطق التي تشهد انتشارا واسعا للفيروس.
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