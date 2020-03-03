بابجي تتسبب في صداقة بين شاب وطفل مريض بالسرطان.. فيديو

قال علاء الدين السيار صديق الطفل إياد مريض السرطان: إن علاقة الصداقة التي نشأت بينه وبين إياد كانت عن طريق لعبة بابجى الشهيرة.

وأضاف علاء الدين السيار من خلال حواره ببرنامج "انبوكس" المذاع على فضائية صدى البلد 2 أن لعبة بابجي كانت تجمعه مع إياد وصديق ثالث لهما.

وأشار " علاء " إلى أن صديقة الثالث طلب منه ان يهتم بإياد أكثر بسبب مرضه ، لافتا إلى أن مرض إياد بالسرطان جعل علاقتنا أقوى وأسرع.

وتابع علاء الدين أنه قام بزيارة اياد فى منزله لأول مرة يوم عيد ميلاده ، مشيرا إلى أن هذا اليوم كان من أصعب الأيام على إياد بسبب وفاة جدته .

وأكد أن المقابلة الثانية بينه وبين اياد بعد زيارته بمستشفى 57 فى طنطا ، منوها الى ان اياد اختفى يومين عن لعبة بابجي أو حتى عن الاتصال الهاتفي مما جعلني أصمم على السفر له والاطمئنان عليه.