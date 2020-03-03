محافظ الفيوم يتابع أعمال النظافة بأحياء المدينة .. شاهد

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بجولة صباحية مفاجئة، للوقوف على أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والإشغالات بعدد من أحياء مدينة الفيوم، رافقه خلال الجولة العميد محمد فاروق رئيس مكتب هيئة الرقابة الادارية بالفيوم، والرائد إسلام خالد عضو الرقابة الادارية بالفيوم.





وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن محافظ الفيوم خلال الجولة تفقد حديقة حي جنوب المغلقة والتي زارها مساء أمس ووجه برفع كفاءتها.





وكذلك تابع أعمال رفع تراكمات القمامة بأرض المحلج القديم، وأرض الآثار بمنطقة حلقة السمك، ووجه باستمرارية عمل المعدات لحين الانتهاء من رفع كافة تراكمات القمامة بمختلف أحياء مدينة الفيوم، كما وجه بمراجعة أحد مواقف السيارات العشوائية بمنطقة البارودية من قبل مسئولي إدارتى المرور والمواقف.





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ورصد المحافظ قيام محل جزارة بميدان الحواتم تم غلقه من فترة، بتلويث البيئة والقاء مخلفات بالشارع وتعريض صحة المواطنين للخطر، ووجه المحافظ، مسئولي الصحة والطب البيطري والبيئة والتموين ومجلس مدينة الفيوم وكافة الجهات ذا الصلة، باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، حيال المتعدين على قرارات الغلق بإعادة فتح محالهم مخالفة للقانون، وقام مسئولو البيئة بتحرير المحاضر اللازمة لتلك المحال المخالفة للشروط البيئية.





وأضاف "التوني" أن جولة المحافظ، شملت تفقد عدد من الشوارع والميادين بمختلف أحياء المحافظة للوقوف على أعمال النظافة بها، مؤكدًا على رفع القمامة أولًا بأول خلال نوبتجيات العمل اليومية لتوفير بيئة نظيفة، لابراز الوجه الجمالى والحضاري اللائق بالمحافظة.



