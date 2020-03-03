أسرار الدعم الصيني لإيران بدون علم أمريكا.. وثائق هواوي تكشفه

حصلت وكالة "رويترز" على وثائق داخلية تخص شركة "هواوي" الصينية وتعود إلى عام 2010، تقول إنها تظهر ضلوع الأخيرة في خرق العقوبات الأمريكية التجارية المفروضة على إيران، لكن تاريخ دعم الصين لإيران طويل ومستمر عبر هواوي وغيرها من الشركات والكيانات، وذلك لوجود أهداف ودوافع سياسية مشتركة.





ظلت "هواوي" لسنوات تنفي اختراق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، لكنها بحسب "رويترز"، تورطت في إرسال معدات كمبيوتر أمريكية محظورة لأكبر شركة للهواتف المحمولة في إيران.





ولم تورد الوكالة ردا من الشركة الصينية بعد نشر هذه الوثائق، التي تظهر قائمتين لطرود الشركة بتاريخ ديسمبر 2010 بأجهزة كمبيوتر من صنع شركة "هيوليت باكارد" الأمريكية، موجهة لشركة الهواتف المحمولة الإيرانية.





وأظهرت وثيقة أخرى لـ"هواوي"، وبتاريخ لاحق شهرين عن القائمة السابقة، أن هذه الأجهزة ستسلم لطهران، وأنها تنتظر موافقة الجمارك.

وتقدم قوائم الطرود ووثائق داخلية أخرى، أقوى الأدلة الموثقة حتى الآن على ضلوع "هواوي" في الانتهاكات المذكورة للعقوبات التجارية.

ويمكن أن يعزز ظهور هذه الوثائق، حملة واشنطن متعددة الجوانب لكبح قوة "هواوي"، الشركة البارزة على مستوى العالم في صناعة أجهزة الاتصال.





وتحاول الولايات المتحدة إقناع حلفائها بتجنب استخدام أجهزة "هواوي" في أنظمتها للجيل الخامس، وتواجه السلطات الأميركية بشكل منفصل العملاق الصيني في ساحات القضاء.





لكن لمن لا يعلم، فالصين تقدم دعمًا قويًا لإيران منذ عقود ومعها روسيا، وزاد هذا الدعم خلال الآونة الأخيرة، فالصين تقدم دعما قويا لإيران بكل الطرق، ويترجم ذلك ما قاله كبير دبلوماسييها لوزير الخارجية الإيراني في وقتٍ سابق، بإن بلاده تعارض فرض العقوبات الأحادية وتدعم جهود طهران لحماية مصالحها.

وسبق أن قال وزير الخارجية وعضو مجلس الدولة الصيني وانج يي لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الدولتين بحاجة إلى تعزيز التواصل والتنسيق بينهما في ظل خطورة الموقف وسرعة تطوره.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانج قوله "تعارض الصين بحزم تطبيق الولايات المتحدة عقوبات أحادية وما يسمى’ بالصلاحيات العابرة للحدود’ وتتفهم الموقف الحالي ومخاوف الجانب الإيراني وتدعم الجانب الإيراني في دفاعه المشروع عن حقوقه ومصالحه".





و في هذا السياق، تقدم الوثائق الأخيرة، تفاصيل جديدة عن دور "هواوي" أو الصين بوجه أصح، في تزويد شركة اتصالات إيرانية (حكومة إيران) بالعديد من خوادم الكمبيوتر والمحولات ومعدات أخرى من صنع "هيوليت باكارد"، وذلك بالإضافة إلى برمجيات من صنع شركات أميركية أخرى في ذلك الوقت، من بينها "مايكروسوفت" و"سيمانتيك" و"نوفيل".





وفي وقت سابق من العام الماضي، كشفت رويترز أيضًا في تحقيقًا لها عن تركز صلات بين إيران والصين، أدت إلى ازمة بين أمريكا والصين.

ففي العام الماضي، جاءت اتهامات أمريكية موجهة للمديرة المالية لشركة هواوي تكنولوجيز الصينية والتي ألقت السلطات القبض عليها في كندا حينها، تقول بأن هناك صلات مشبوهة.





وقالت السلطات الأمريكية إن المديرة المالية منج وان تشو احتالت على بنوك دولية وجعلتها تسوي معاملات مع إيران زاعمة أن الشركتين مستقلتان عن هواوي رغم أن الشركة الصينية تسيطر عليهما في حقيقة الأمر.

وأصر هواوي أن الشركتين مستقلتان وهما سكايكوم تك المحدودة لبيع معدات الاتصالات وشركة كانيكولا القابضة المحدودة.

غير أن مستندات رسمية موجهة من الشركة لسلطات الأوراق المالية ومستندات أخرى توصلت إليها رويترز في إيران وسوريا تبين أن الصلات بين هواوي، أكبر شركة موردة لمعدات شبكات الاتصالات في العالم، والشركتين أوثق مما كان معروفا من قبل.

وتكشف الوثائق أن مسؤولا تنفيذيا كبيرا في هواوي قام بتعيين مدير شركة سكايكوم في إيران. وتوضح أن ثلاثة أفراد على الأقل بأسماء صينية كان لهم حق التوقيع فيما يتعلق بالحسابات المصرفية لشركتي هواوي وسكايكوم في إيران.





واكتشفت رويترز أيضا أن محاميا من الشرق الأوسط قال إن هواوي أدارت عمليات في سوريا من خلال شركة كانيكولا.

وربما تكون للصلات التي لم يسبق نشر شيء عنها بين هواوي وهاتين الشركتين أثرها في الاتهامات الأمريكية الموجهة لمنغ ابنة مؤسس شركة هواوي رين تشينغ في وذلك من خلال تقويض مزاعم هواوي أن سكايكوم مجرد شريكة أعمال تعمل بشكل مستقل.

وتؤكد السلطات الأمريكية أن هواوي احتفظت بالسيطرة على سكايكوم واستخدمتها في بيع معدات اتصالات إلى إيران وتحويل الأموال من خلال النظام المصرفي العالمي.





وتقول السلطات إن البنوك قامت نتيجة لهذا الخداع بتسوية معاملات بمئات ملايين الدولارات غير مدركة أنها ربما تنطوي على مخالفة للعقوبات التي كانت واشنطن تفرضها في ذلك الوقت على التعاملات مع إيران.

وأخلت السلطات سبيل منغ في 11 ديسمبر 2019 بكفالة قدرها عشرة ملايين دولار كندي (7.5 مليون دولار أمريكي).

وأثار القبض على منج بناء على أمر أمريكي باحتجازها ضجة في الصين. إذ يأتي في وقت يشهد توترات متصاعدة على الصعيدين التجاري والعسكري بين واشنطن وبكين ووسط مخاوف من جانب المخابرات الأمريكية من أن معدات الاتصالات التي تنتجها هواوي تحتوي على ”أبواب خلفية“ للتجسس لحساب الصين.