رفض طعن المتهمين بقتل راهبة ورجل أعمال بالجيزة





قضت محكمة النقض برفض طعن المتهمين بقتل رجل الأعمال عبد الحليم النايض، والراهبة إثناسيا والشروع في قتل آخر، على الحكم الصادر بإعدام أحدهم والمؤبد بحق اثنين اخرين.













كانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت بالإعدام شنقا الشقيقين في القضية، بينهما هارب، والسجن المؤبد لاثنين آخرين في القضية.









كانت النيابة أحالت المتهمين فرحات عبد السيد سالم الشهير ب"فرحات جويدة"، ومختار جمعة هليل، وحسن دياب صابرة، وشقيق الأول"سالم"، غيابي، وذلك لاتهامهم بالقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية، وذخيرة.



