نقلة حضارية وتنموية.. محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات مدينة الطور

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن 30 يونيو المقبل ستشهد مدينة الطور استكمال كافة المشروعات كى تليق المدينة بأن تكون عاصمة حقيقية لجنوب سيناء.





جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم بالمدينة يرافقة إيناس سمير حافظ نائب المحافظ واللواء نادر عشماوي السكرتير العام للمحافظة وأحمد عبد العظيم رئيس المدينة وعدد من القيادات التنفيذية.





بدأت الجولة بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بجامعة الملك سالمان، و قال المحافظ، إنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من جامعة الملك سلمان بالمحافظة بعد الانتهاء الكامل من أعمالها في 30 يونيو المقبل، مؤكدا أن المنطقة بأكملها ستشهد تطويرا كاملا خلال الفترة المقبلة.





وأشار فودة إلى أن المدينة تشهد طفرة حقيقة فى كل المجالات لا سيما فى مجال البنية التحتية، والخدمية التى تقدم للمواطن، ومنها افتتاح جامعة الملك سلمان هذا العام، لتصبح أول جامعة فى المحافظة.





كما تفقد المحافظ، الأعمال الإنشائية الجارية بالسوق الحضاري الجديد بمنطقة حي النصر، والمجاورة لمنطقة حي الزهراء، بتكلفة تصل إلى 16.4 مليون جنيه، قابل للارتفاع طابقين على مساحة 4500 م 2 ومساحه المبني 2800متر مربع، بإجمالي 86 محلًا.





وطالب المحافظ بدراسة مقترح انشاء كوبري يربط بين منطقة حي الروضة والنصر والشروق والتي يطلق عليها الطور الجديده وبين منطقة الطور القديمة.





وشاهد استكمال الأعمال الإنشائية الجارية بمسجد روضة الإسلام، بمنطقة حي الروضة بالطور الجديدة (توشكي)، يذكر أنه جرى وضع أساس للمسجد منذ عام 2011، وكانت توقفت الإنشاءات منذ ذلك التاريخ.





وقام فوده بوضع حجر الاساس لأقامة ملعب خماسي نجيل صناعي مضاء بالمنطقة الفضاء بجوار مسجد الزهراء، على أن يجرى افتتاحه في 23 إبريل المقبل قبيل شهر رمضان المبارك.





كما تفقد المحافظ أعمال الإنشاء الجارية بالشاطئ العام للمدينة، وممشي اهل مصر مشيرا الي ان الممشي وجامعة الملك سالمان من المشروعات التي ستغير واجهة المدينة وأصدر المحافظ تعليماته بخصوص سرعة الانتهاء من إنشاء حمام سباحة وشاليهات وملاعب رملية (كرة قدم وطائرة) وتوافر أبراج الإنقاذ والمراقبة وتنفيذ برجولة ضخمة مقدمة من شركة بترول بلاعيم لخدمة الأهالي.





حتي يصبح الشاطئ العام متنفس لمواطني المدينة، وطالب بسرعة الانتهاء من الـ 60 وحدة البدوية المقامة بقرية الوادي التابعة لطور سيناء، وأعمال ازدواج الطريق بقرية الوادي، وأكد المحافظ على تسليم الوحدات البدوية خلال احتفال المحافظة بالعيد القومي في 19 مارس القادم .

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