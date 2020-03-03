AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نقلة حضارية وتنموية.. محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات مدينة الطور

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:53 م
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
Advertisements
ايمن محمد
أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن 30 يونيو المقبل ستشهد مدينة الطور استكمال كافة المشروعات كى تليق المدينة بأن تكون عاصمة حقيقية لجنوب سيناء.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم بالمدينة يرافقة إيناس سمير حافظ نائب المحافظ واللواء نادر عشماوي السكرتير العام للمحافظة وأحمد عبد العظيم رئيس المدينة وعدد من القيادات التنفيذية.

بدأت الجولة بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بجامعة الملك سالمان، وقال المحافظ، إنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من جامعة الملك سلمان بالمحافظة بعد الانتهاء الكامل من أعمالها في 30 يونيو المقبل، مؤكدا أن المنطقة بأكملها ستشهد تطويرا كاملا خلال الفترة المقبلة.

وأشار فودة إلى أن المدينة تشهد طفرة حقيقة فى كل المجالات لا سيما فى مجال البنية التحتية، والخدمية التى تقدم للمواطن، ومنها افتتاح جامعة الملك سلمان هذا العام، لتصبح أول جامعة فى المحافظة.

كما تفقد المحافظ، الأعمال الإنشائية الجارية بالسوق الحضاري الجديد بمنطقة حي النصر، والمجاورة لمنطقة حي الزهراء، بتكلفة تصل إلى 16.4 مليون جنيه، قابل للارتفاع طابقين على مساحة 4500 م 2 ومساحه المبني 2800متر مربع، بإجمالي 86 محلًا.

وطالب المحافظ بدراسة مقترح انشاء كوبري يربط بين منطقة حي الروضة والنصر والشروق والتي يطلق عليها الطور الجديده وبين منطقة الطور القديمة.

وشاهد استكمال الأعمال الإنشائية الجارية بمسجد روضة الإسلام، بمنطقة حي الروضة بالطور الجديدة (توشكي)، يذكر أنه جرى وضع أساس للمسجد منذ عام 2011، وكانت توقفت الإنشاءات منذ ذلك التاريخ.

وقام فوده بوضع حجر الاساس لأقامة ملعب خماسي نجيل صناعي مضاء بالمنطقة الفضاء بجوار مسجد الزهراء، على أن يجرى افتتاحه في 23 إبريل المقبل قبيل شهر رمضان المبارك.

كما تفقد المحافظ أعمال الإنشاء الجارية بالشاطئ العام للمدينة، وممشي اهل مصر مشيرا الي ان الممشي وجامعة الملك سالمان من المشروعات التي ستغير واجهة المدينة وأصدر المحافظ تعليماته بخصوص سرعة الانتهاء من  إنشاء حمام سباحة وشاليهات وملاعب رملية (كرة قدم وطائرة) وتوافر أبراج الإنقاذ والمراقبة وتنفيذ برجولة ضخمة مقدمة من شركة بترول بلاعيم لخدمة الأهالي.

حتي يصبح الشاطئ العام متنفس لمواطني المدينة، وطالب بسرعة الانتهاء من  الـ 60 وحدة البدوية المقامة بقرية الوادي التابعة لطور سيناء، وأعمال ازدواج الطريق بقرية الوادي، وأكد المحافظ على تسليم الوحدات البدوية خلال احتفال المحافظة بالعيد القومي في 19 مارس القادم .
اقرا ايضا :

نقلة حضارية وتنموية.. محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات مدينة الطور
نقلة حضارية وتنموية.. محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات مدينة الطور
نقلة حضارية وتنموية.. محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات مدينة الطور
نقلة حضارية وتنموية.. محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات مدينة الطور
نقلة حضارية وتنموية.. محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات مدينة الطور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفد من الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى تعليمي بطور سيناء ووحدة أسرة الزهراء

محافظ جنوب سيناء لـ وفد برلمانى: الرئيس السيسى يفتتح جامعة الملك سلمان يونيو المقبل

محافظ جنوب سيناء: خطة لتطوير منطقة المسرح الصيني بالطور

وزيرة الصحة: تسجيل 52 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء

وزيرة الصحة: تسجيل 52 ألفا و404 مواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بجنوب سيناء.. والعمل وفقا لأدلة عمل إكلينيكية.. وبروتوكولات علاج موحدة طبقا للمعهد القومي للتميز الطبي بإنجلترا

فودة يبحث تطوير الكورنيش وقصر ثقافة طور سيناء ومجلس مدينة شرم الشيخ

ترشيحاتنا

عمر كمال يلقن معتز مطر درسا قاسيا: انت بتستغل الشباب.. فيديو

ميتشو يتحدث عن علاقته بـ مرتضى منصور.. وتجربته مع الزمالك

احم نفسك من كورونا.. 15 طريقة للوقاية من الفيروس القاتل

قصة تامر المأساوية.. امرأة تخون زوجها مع صديقه.. والرجل: زوجتى دمرت مستقبل أولادي

وزير النقل: لن نفتتح أي محطة مترو قبل هذا الإجراء.. صور

مجدي عبد الغني يزف بشرى سارة لـ الأهلي بشأن مبارياته المقبلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة ساخرة تثير خلافا بين عروسين عقب حفل زفافهما.. تفاصيل

تفاصيل آخر مهمة رسمية للأمير هاري وميجان ماركل قبل اعتزال الحياة الملكية

تفاصيل إصابة والدة كريستيانو رونالدو بسكتة دماغية.. وآخر ما كتبته على حسابها