لاعبو الزمالك بالكمامات في مطار القاهرة ..صور

توافد لاعبو بعثة فريق الزمالك لـ مطار القاهرة من أجل الاستعداد للسفر لـ تونس، لخوض مباراة الفريق أمام الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وحرص لاعبو الزمالك على ارتداء الكمامات خوفا من فيروس كورونا.





ويرأس بعثة الفريق أحمد جلال إبراهيم، عضو مجلس الإدارة، كما يرافقه أحمد مرتضى، وعلاء مقلد، وحمادة أنور، أعضاء المجلس ويتواجد هناك هاني زاده.





ضمت قائمة الزمالك، كلاً من: محمد أبو جبل ، محمود جنش ، محمد صبحي ، محمد عواد ، حازم امام ، محمد عبد السلام ، محمود علاء ، محمود الونش ، محمد عبد الشافي ، احمد عيد ، طارق حامد ، محمد حسن ، فرجاني ساسي ، احمد سيد زيزو ، مصطفي فتحي ، أوباما ، محمد اوناجم ، اشرف بن شرقي ، شيكابالا ، محمد عنتر ، مصطفي محمد ، كاسونجو ، اسلام جابر .





وخاض الفريق مرانه الأخير صباح اليوم، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء على أن تتوجه بعثة الزمالك مساءً إلى مطار القاهرة من أجل السفر إلى رادس على متن طائرة خاصة التي وفرها مرتضى منصور رئيس النادى لتجنب إرهاق اللاعبين.



