أمريكا توضح موقفها من الصراع في إدلب: سندعم تركيا

قال المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، جيمس جيفري، إن بلاده مستعدة لتزويد تركيا بالذخيرة من أجل المعركة في إدلب، وذلك في دعمٍ لأنقرة التي أشعلت الأمور في سوريا، بحسب فرانس 24.

ويأتي التصريح الأمريكي في الوقت الذي شنت فيه تركيا عملية عسكرية في إدلب في شمال غرب سوريا في محاولة لصد هجوم الحكومة ضد آخر معقل يسيطر عليه المتمردون في البلاد.

وأسقط الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، طائرة بدون طيار تابعة للقوات التركية بمحافظة إدلب السورية، في ظل تصاعد الأعمال العسكرية بين الجانبين.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن الجيش السوري نجح في إسقاط طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية في محيط سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

يأتي ذلك بعد استهداف القوات التركية إحدى الطائرات الحربية التابعة للجيش السوري، والتي كانت تقوم بعمليات ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة إدلب؛ بحسب "سانا".

وتشهد محافظة إدلب، منذ أسابيع، معارك عنيفة بعد أن نفذ مسلحون مدعومون من تركيا، سلسلة هجمات استهدفت مواقع الجيش السوري، ما تسبب بمعارك عنيفة بين الطرفين.

وأُجبر هذا ما يقرب من مليون شخص على الفرار من المعارك في أكبر موجة من نزوح منذ اشتعال الصراع الذي استمر تسع سنوات.

وصرح الرئيس التركي رجب أردوغان إنه يأمل في وقف إطلاق نار في سوريا عندما يلتقي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق من هذا الأسبوع.