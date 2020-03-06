اخبار التعليم .. تسمم 6 طالبات بالمدرسة الفنية الثانوية في الفيوم لتناولهن طاجن كشرى... إعلان أول قرية خالية من الأمية بالبحيرة بجهود طلاب "عين شمس"





نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي يعرض موقع "صدى البلد" أهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم.

الخشت: وزير الإسكان خير قدوة للطلاب ولديه رحلة طويلة من البحث الأكاديمي

الأهرام الكندية تستقبل وفد جامعة ألبرتا بكندا

بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والبرلمان العربى

سقوط طفلة لاختلال توازنها من الطابق الثالث بمعهد أزهري

إحالة مدير مدرسة بـ أولاد صقر و12 مدرسا للتحقيق لعدم الانضباط

تكريم والد الشهيد "محمد الجندي" بمدرسة "محمد صلاح " ببسيون..صور

جامعة دمياط تنظم المؤتمر الدولي الأول للتنمية المستدامة بين ريادة الأعمال والملكية الفكرية

وزير التعليم: منهج الأخلاقيات الجديد سيشمل آيات من القرآن والإنجيل

وزير التعليم للمطالبين بإغلاق المدارس بسبب كورونا: خلاص ما نقول مش عايزين نتعلم

عميد ألسن عين شمس تستقبل الفنان الياباني الحاصل على جائزة محافظ طوكيو

المنوفية تشارك في تنفيذ برلمان شباب الجامعات للعام الثاني بأبو قير

رئيس جامعة حلوان: المصريون جيناتهم كلها فن وتذوق للموسيقى..صور

تسمم 6 طالبات بالمدرسة الفنية الثانوية في الفيوم لتناولهن طاجن كشرى

تعليم الكبار: إعلان أول قرية خالية من الأمية بالبحيرة بجهود طلاب "عين شمس"



