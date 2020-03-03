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منوعات

رسالة ساخرة تثير خلافا بين عروسين عقب حفل زفافهما.. تفاصيل

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:51 م
صدى البلد
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هدير علاء
في واقعة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، تسببت "رسالة ساخرة" تلقاها عروسان عقب حفل زفافهما في إثارة خلاف بينهما، وذلك لاعتقاد الزوج بأنها تحمل معنى مسيئًا وتعتبر غير لائقة خاصة في الوقت الذي يحتفلان فيه ببداية حياة جديدة معًا.

وبحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الزوج، الذي لم تتم الإشارة إلى هويته أو جنسيته، كشف عن تفاصيل الخلاف الذي نشب بينه وبين شريكة حياته في منشور تمت مشاركته على موقع "Reddit".

وتبين من خلال المنشور أن العروسين أقاما احتفالًا بزواجهما في مسقط رأس الزوجة بعد حفل الزفاف، وقد حضرته السيدة "محور الخلاف"، والتي تعتبر بالنسبة لزوجته صديقة الطفولة، وقدمت لهما هدية مصحوبة بما كان يُعتقد أنه بطاقة تهنئة، ومن هنا كانت بداية المشكلة.

وأوضح التقرير أن صديقة الزوجة، التي تعمل محامية طلاق، أرفقت بطاقة العمل أو الـ"business card" الخاصة بها مع الهدية، وكانت هذه البطاقة تحمل رسالة ساخرة تفيد بأنها متاحة في حال احتاجت الزوجة إلى خدماتها المهنية في أي وقت.

وذكر الزوج في المنشور الذي تمت مشاركته على الإنترنت أن زوجته ضحكت لدى انتباهها إلى تصرف صديقتها، لكنه انزعج حياله بشدة لاعتقاده بأنه تصرف "مهين" و"غير لائق"؛ وتابع موضحًا أنه يدرك أن زوجته وهذه السيدة صديقتان منذ فترة طويلة، لكنه في الوقت ذاته لا يعرفها جيدًا ولم يلتق بها سوى مرة أو اثنين من قبل، إلا أن زوجته تعتقد أنه يفتفر إلى روح الفكاهة بسبب رد فعله حيال الموقف.

وطرح الزوج في نهاية منشوره سؤالًا طلب فيه رأي المتابعين بشأن إذا ما كان قد بالغ في رد فعله حيال ما حدث أم لا.

وأثار الموقف جدلًا بين الرواد، حيث اتفق البعض مع الزوج بشأن كون تصرف صديقة زوجته "مزعج" و"غير لائق" خاصة وأنها لا تعرفه جيدًا، في حين ذكر آخرون أنه لا داعي للانزعاج، نظرًا لأن علاقة زوجته بها تعود إلى مرحلة الطفولة، وطالما أنها تعتبر الأمر مجرد مزحة طريفة فلا توجد مشكلة.
رسالة ساخرة تثير خلافا بين عروسين عقب حفل زفافهما.. تفاصيل
رسالة ساخرة تثير خلافا بين عروسين عقب حفل زفافهما.. تفاصيل
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