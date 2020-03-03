صالح جمعة وكهربا في الجيم عقب سفر بعثة الأهلي لـ جنوب أفريقيا

حرص صالح جمعة، نجم النادي الأهلي على مشاركة جماهيره بنشر صورة له بصحبة محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق داخل الجيم عقب سفر بعثة الفريق لجنوب أفريقيا.





ونشر صالح جمعة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة برفقة كهربا في الجيم.





وقرر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي استبعاد كهربا من قائمة الفريق التي غادرت لجنوب إفريقيا من أجل أسباب فنية خاصة به.





كما تم عقد جلسة مع صالح جمعة منذ فترة وتم إبلاغه بالرحيل عن الفريق في ظل قرار فايلر باستبعاده.





ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في جنوب أفريقيا حيث انتهت مباراة الذهاب بـ فوز الأهلي 2 - 0.



