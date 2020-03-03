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فن

نشرة الفن.. بعد أزمة مرضها أول ظهور لفريدة سيف النصر.. حسن شاكوش يطيح بـ محمد رمضان

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:41 م
صدى البلد
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شروق حمدى


نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بنجوم الفن المصري والعالمي نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

عود البطل يتفوق على انت جدع لـ محمد رمضان عبر يوتيوب

تصدرت أغنية مطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال "عود البطل"، تريند موقع "يوتيوب"، وتراجعت أغنية محمد رمضان "انت جدع" للمرتبة الثانية بعد استحواذها على الأولى لمدة 3 أيام.

شاهد.. معجب يقتحم مسرح هيفاء وهبي ويضعها في موقف محرج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجمة هيفاء وهبي تظهر فيه وهي تتعرض لموقف محرج أثناء إحياء إحدى حفلاتها الغنائية.

عمر كمال يلقن معتز مطر درسا قاسيا: انت بتستغل الشباب.. فيديو

هاجم المطرب الشعبي عمر كمال، نجم أغنية "بنت الجيران"، الإعلامي الإخواني معتز مطر، بعد استغلاله قرار منع المهرجانات في مصر ونشر مقطع فيديو له وهو يحيي إحدى الحفلات في السعودية لإثارة البلبلة

 

 

شاهد.. معجب يقتحم مسرح هيفاء وهبي ويضعها في موقف محرج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجمة هيفاء وهبي تظهر فيه وهي تتعرض لموقف محرج أثناء إحياء إحدى حفلاتها الغنائية.


شاهد.. أول ظهور لـ فريدة سيف النصر بعد شائعة إصابتها بمرض السرطان 

شاركت الفنانة فريدة سيف النصر جمهورها ببث مباشر عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام " لتطمئن جمهورها عن حالتها الصحية والتي نفت فيه إصابتها بمرض السرطان .






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عود البطل يتفوق على انت جدع لـ محمد رمضان عبر يوتيوب

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