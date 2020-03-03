حكاية تاريخية .. تكريم شباب نظفوا آثار كوم الناضورة بالإسكندرية.. صور

نظمت منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، احتفالية لتكريم أعضاء مبادرة حكاية تاريخية، وذلك على جهودهم الفترة الماضية لإظهار منطقة كوم الناضورة الأثرية بالمظهر الحضاري اللائق بتنظيفها، وتشجيعا للاستمرار لبذل المزيد من الجهد لتجميل المواقع الأثرية بالاتحاد مع شباب الأثريين بالمنطقة.





الاحتفالية حضرها الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية ومحمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، وعدد كبير من قيادات منطقة آثار الوجه البحري وسيناء ومنطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي.





وحرصت المنطقة أيضا على تكريم جميع عمال الزراعة والنظافة بمنطقة آثار الإسكندرية ضمن المكرمين تقديرا لجهودهم المبذولة من أجل إظهار مناطق آثار الإسكندرية بالمظهر اللائق.



