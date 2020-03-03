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ثقافة

حكاية تاريخية .. تكريم شباب نظفوا آثار كوم الناضورة بالإسكندرية.. صور

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:59 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
نظمت منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، احتفالية لتكريم أعضاء مبادرة حكاية تاريخية، وذلك على جهودهم الفترة الماضية لإظهار منطقة كوم الناضورة الأثرية بالمظهر الحضاري اللائق بتنظيفها، وتشجيعا للاستمرار لبذل المزيد من الجهد لتجميل المواقع الأثرية بالاتحاد مع شباب الأثريين بالمنطقة.

الاحتفالية حضرها الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية ومحمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، وعدد كبير من قيادات منطقة آثار الوجه البحري وسيناء ومنطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي.

وحرصت المنطقة أيضا على تكريم  جميع عمال الزراعة والنظافة بمنطقة آثار الإسكندرية ضمن المكرمين تقديرا لجهودهم المبذولة من أجل إظهار مناطق آثار الإسكندرية بالمظهر اللائق.

وخلال الاحتفالية التي شهادات تكريم لأعضاء المبادرة،قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي أن التكريم جاء تقديرا  لأعضاء المبادرة من الشباب الواعد، وتشجيع الشباب خاصةً الجامعي علي القيام بأعمال تفيد بلادهم.
حكاية تاريخية .. تكريم شباب نظفوا آثار كوم الناضورة بالإسكندرية.. صور
حكاية تاريخية .. تكريم شباب نظفوا آثار كوم الناضورة بالإسكندرية.. صور
حكاية تاريخية .. تكريم شباب نظفوا آثار كوم الناضورة بالإسكندرية.. صور
حكاية تاريخية .. تكريم شباب نظفوا آثار كوم الناضورة بالإسكندرية.. صور
حكاية تاريخية .. تكريم شباب نظفوا آثار كوم الناضورة بالإسكندرية.. صور
حكاية تاريخية .. تكريم شباب نظفوا آثار كوم الناضورة بالإسكندرية.. صور
حكاية تاريخية .. تكريم شباب نظفوا آثار كوم الناضورة بالإسكندرية.. صور
حكاية تاريخية .. تكريم شباب نظفوا آثار كوم الناضورة بالإسكندرية.. صور
حكاية تاريخية .. تكريم شباب نظفوا آثار كوم الناضورة بالإسكندرية.. صور
حكاية تاريخية .. تكريم شباب نظفوا آثار كوم الناضورة بالإسكندرية.. صور
حكاية تاريخية .. تكريم شباب نظفوا آثار كوم الناضورة بالإسكندرية.. صور
حكاية تاريخية .. تكريم شباب نظفوا آثار كوم الناضورة بالإسكندرية.. صور
حكاية تاريخية .. تكريم شباب نظفوا آثار كوم الناضورة بالإسكندرية.. صور
حكاية تاريخية .. تكريم شباب نظفوا آثار كوم الناضورة بالإسكندرية.. صور
حكاية تاريخية .. تكريم شباب نظفوا آثار كوم الناضورة بالإسكندرية.. صور
حكاية تاريخية .. تكريم شباب نظفوا آثار كوم الناضورة بالإسكندرية.. صور
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