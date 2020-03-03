عمرو نبوءة أولمبياد 2024.. رئيس الاتحاد يتنبأ ببزوغ نجم مصري كفيف في باريس.. تعرف عليه

في يوم 29 يناير الماضي.. استيقظ عمرو من نومه وهدفه يتلألأ وسط ظلام عينيه، تخيل نفسه يشق المياه ويحقق أقوى المراكز، سمع أصوات الجماهير تهتف باسمه ليصعد إلى منصة التكريم، ويخلد اسمه كرمز من رموز السباحة، وبالفعل لم يقف المشهد عند التخيل فقط بل حقق عمرو المركز الأول في بطولة الجمهورية للسباحة لمسافة 200م، ومن قبل كسر "قاتلة الرجال مسافة 400م" ليخلد اسمه كأقوى نبوءة لعام 2020.
يعود الزمن 14 سنة إلى الوراء لأمه أثناء ولادته.. إذ جاءها المخاض قبل الموعد المحدد، لتضع مولودًا ابن 7 أشهر، لم تكتمل رئتيه، فسارع الأطباء بإدخاله إلى الحضَانة ليتم وضعه تحت جهاز الأوكسجين وهو ما تسبب في إصابته بانفصال الشبكية لتبدأ معاناة «عمرو عيد» التي لم تكن أبدًا مصدر ضعف بل خلقت منه بطلًا سيذكره التاريخ.
منذ اكتشاف والدته «مروة عادل» ووالده «عيد محمد» إصابة طفلهما بكف البصر في سن 3 شهور وهما تسلحا بالصبر والأمل في تعويضه بزرع الثقة في نفسه، خاصة وقد ساعدتهما صفاته الذكية والجلية في "نطقه مبكرًا" و"درجة استيعابه العالية"، بل وحاسة اللمس الفريدة التي مكنته من إدراك كل شئ حوله بسهولة.
في سن الـ5 سنوات أدرك عمرو أن العالم من حوله لم يكن كظلام عينيه، بل إن الناس يرون أشياءً وألوانًا لا يراها هو، لكن والدته تقول: "بدأت أفهمه واحدة واحدة وأحفزه إنه أحسن من ناس كتير وربنا ميزه عن غيره بقدرات عالية وتفوق في الدراسة إنه بيطلع من الأوائل، ده غير أدبه وحب الناس ليه، وفعلًا كان متقبلا ومتجاوبا".
وبوصول عمرو الـ10 سنوات وحتى يومنا هذا يشق البطل النبوءة طريقه بعزم وسرعة داخل حارات السباحة محققًا 19 ميدالية (9 ذهب، 8 فضة، 2 برونز)، وكان أقوى مركز حطمه عمرو في سباق 400م حرة (قاتلة الرجال) والتي نافس فيها متسابقين وصلت أعمارهم لأكثر من 30 عامًا.
يشكل عمرو نبوءة مصر المقرر له التحقق بإذن الله في 2024 وفقًا لتوقعات دكتور «أحمد عوين» رئيس اتحاد رياضات المكفوفين بعد إنجاز عمرو في بطولة الجمهورية السابقة، إذ تنبأ عوين لموقع «صدى البلد» بأن مصر ستشهد بزوغ نجم كفيف في أولمبياد باريس 2024 وهو عمرو عيد، وأقسم عوين بتحقق نبوءته بإذن الله مؤكدًا: "وده يمين أتحاسب عليه".