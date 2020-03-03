عمرو نبوءة أولمبياد 2024.. رئيس الاتحاد يتنبأ ببزوغ نجم مصري كفيف في باريس.. تعرف عليه

في سن الـ5 سنوات أدرك عمرو أن العالم من حوله لم يكن كظلام عينيه، بل إن الناس يرون أشياءً وألوانًا لا يراها هو، لكن والدته تقول: "بدأت أفهمه واحدة واحدة وأحفزه إنه أحسن من ناس كتير وربنا ميزه عن غيره بقدرات عالية وتفوق في الدراسة إنه بيطلع من الأوائل، ده غير أدبه وحب الناس ليه، وفعلًا كان متقبلا ومتجاوبا".



