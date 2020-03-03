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بين الناس

تحلية وطاقة متجددة .. المنيا تنظم يوم البحث العلمى الأول على مستوى شركات المياه

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:03 م
صدى البلد
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صدى البلد
 عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا برئاسة  المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب يوم البحث العلمى الأول، وذلك تحت رعاية كل من اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والذى جرى الإعداد له بالتعاون بين الإدارة العامة للتدريب وإدارة البحوث والتطوير بالشركة.

وحضر اللقاء ممثلا عن المحافظ لواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظ ودكتور سليمان سرور مدير عام البحوث والتطوير بالقابضة ودكتور محمد إسماعيل مدير عام المعمل المرجعى للصرف الصحى بالقابضة و وفاء يوسف مدير عام التدريب بالقابضة.

تناول اللقاء مناقشة الأبحاث العلمية الحديثة لعدد من الباحثين من الشركة والتى تهدف إلى تحسين الخدمة المقدمة للجمهور بطرق غير تقليدية وبحث امكانية تطبيقها داخل الشركة تمهيدا لتعميمها بالشركات التابعة وأبرز هذه الأبحاث أبحاث عن التحلية واستخدامات الطاقة المتجددة والمخصبات الزراعية وعمل منظومة الاتصالات بين القطاعات والإدارات المختلفة وربطها بكافة الشركات التابعة وأبحاث خاصة بالكشف عن الملوثات الميكروبية الموجودة فى المياه والطرق الحديثة لمعالجتها ودراسات ميكو بيولوجية فى معالجة الصرف الصحى والطرق الجديدة فى ازلة بقع الزيت الموجودة بمصادر المياه فى حالة تواجدها

وفى ختام   اللقاء تم تكريم مقدمي البحوث كنوع من الشكر والتقدير على ما قدموه  من مجهودات لتطوير المنظومة الخدمية للجمهور.
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