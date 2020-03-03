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ثقافة

افتتاح معرض الفنانة التشكيلية هالة شافعى للرسم بالباستيل

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:51 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يشهد لفيف من المسؤولين والمهتمين بالفن التشكيلي بمصر اليوم افتتاح معرض الفنانة هالة شافعي المتميزة بأعمالها محليا ودوليا لكونها  من العاشقين للرسم بالباستيل في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد القادم الموافق 8 مارس .

يقام المعرض بقاعة نايل ارت جاليري بالزمالك ويستمر المعرض حتي يوم 22 مارس بأذن الله.

تعرض الفنانة المتميزة هالة شافعي أكثر من أربعين عملا متنوعا تمثل أحدث إنتاجها الفني.

يتزامن معرض الفنانة هالة شافعي مع حصولها مؤخرا علي عضوية جمعية الباستيل البريطانية، حيث  تم انتخابها الشهر الماضي بعد حصولها على جائزة المعرض السنوي للجمعية لثلاث مرات. هالة شافعي هي الفنانة الوحيدة التي قبلت عضويتها من خارج بريطانيا لهذه الجمعية العريقة التي انشأت منذ 121 عام.

هالة شافعي ليست بالفنانة التقليدية حيث إنها حاصلة علي الدرجات العلمية في الاقتصاد وعملت لسنوات طويلة لدي الأمم المتحدة والبنك الدولي وشاركت في العديد من المشروعات التنموية بمصر، كما أن لديها الطموح والعزيمة لتقديم مبادرات لإكتشاف المواهب الشابة المصرية من خلال التعاون مع المؤسسات المصرية والعمل علي دعم مشاركة الفنانين المصريين المتميزين بالمعارض الخارجية والتأكيد على التواجد المصري الفعال في الأحداث الفنية العالمية.

ووجهت الفنانة هالة شافعي الدعوة لكل محبي الفنون للحضور وتبادل الآراء والفنيات والتعاون من كل الجهات المهتمة بدعم وتطوير الفنون المصرية.
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