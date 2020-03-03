ماذا قال مراسلو القنوات الأجنبية ووكالات الأنباء بعد زيارتهم لسجن القناطر؟ ..فيديو

استقبل قطاع السجون، وفدًا ضم عددًا من مراسلي وكالات الأنباء الأجنبية والقنوات الفضائية المختلفة منها قناة "راى" الإيطالية، ووكالة الأنباء الإيطالية، وقناة تلفزيون بنجلاديش وسكاى نيوز"، إضافةً إلى مسؤولي عدد من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان، والمجلس القومى لحقوق المرأة.









وزار الوفد سجن النساء بالقناطر، وتفقدوا أوضاع النزيلات، وقاموا بزيارة روضة أطفال النزيلات والحديقة الخاصة بهم، كما تم المرور على عدد من مرافق السجن (المستشفى – ورش التأهيل – معرض منتجات الحرف اليدوية – المكتبة).













كما التقوا عددًا من النزيلات واطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة التي يوفرها قطاع السجون للنزلاء، تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان، وتناولوا الحديث مع عدد من النزيلات حول أحوالهم المعيشية وأطر السياسة العقابية المطبقة داخل السجون.









ومن جانبها، قالت سينزيا كوكاكولا مراسلة إحدى القنوات "أنا سعيد بإتاحة الفرصة لى لزيارة هذا المكان وبالتأكيد أنا متأثرة به جدًا، أنه شيء رائع أن أطلع على حالة السجون في مصر، وبالتأكيد الصورة إيجابية أكثر مما توقعت".









وقال "أوزال خان"، مراسل إحدى القنوات الأجنبية، "فبل اليوم سمعت أشياء سيئة عن السجون فى مصر لكن اليوم رؤيتى تغيرت تماما، هذا ليس سجنا وإنما مركز تأهيل ويجب على الإعلام الدولى أن يأتوا إلى هنا ليروا بأنفسهم حقيقة ما يحدث".













ومن جانبه، قال الإعلامي سمير عمر، مراسل إحدى القنوات الأجنبية، "اليوم وكل الزيارات التي قمنا بها للسجون تؤكد أن هناك التزامًا بمعايير القانون والدستور فى معاملة نزلاء السجون".









وقالت حنان رزق من جمعية مصر الأمل لحقوق الإنسان، "وجدنا السجون بها رعاية حرفية وعناية صحية".









وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى، "أتمنى أن يكون هناك إعلام محترف ينقل الصورة من داخل السجون بشكل سليم للرأى العام".













وأضافت إحدى نزيلات السجن، "أى حاجة عايزينها بنلاقيها، هنا فى السجن المعاملة جيدة جدا، ولو حد فينا تعب بنروح المستشفى على طول".









وقالت أخرى، "أنا مكنتش متعلمة فبدأت من محو الأمية فى السجن والحمد لله دلوقتى انا أخدت ليسانس حقوق".









يأتى ذلك استمرارًا لنهج وزارة الداخلية بتطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن تفعيل أحكام القانون وتحقيق غايته ويحفظ للإنسان المسجون كرامته، كما يتخذ من التأهيل والرعاية المقدمة فى كافة المجالات سبيلًا للإصلاح.



