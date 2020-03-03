وزير الطاقة الجزائري: دول أوبك تبحث تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية أن وزير الطاقة الجزائري الذي يشغل منصب رئيس أوبك قال يوم الثلاثاء إن دول أوبك+ ستبحث تخفيضات جديدة كبيرة لإنتاج النفط في اجتماعاتها التي تُعقد في فيينا هذا الأسبوع.

وقال الوزير محمد عرقاب لوكالة الأنباء الجزائرية إنه سيجري بحث إمكانية تنفيذ خفض جديد كبير عبر سحب كميات لم تُستهلك من السوق بسبب (تفشي) فيروس كورونا.

وأضاف الوزير أن الاتجاه هو صوب استمرار التخفيضات التي جرى تبنيها في ديسمبر 2019. وقال ”هناك توافق بين أوبك والمنتجين المستقلين، بمن في ذلك روسيا، بشأن هذه النقطة“.