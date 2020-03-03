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أخبار البلد

الوطنية للصحافة تعلن مواعيد الصمت الانتخابى

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:35 م
كرم جبر الوطنية للصحافة
كرم جبر الوطنية للصحافة
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عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية مواعيد الصمت الانتخابي.

وأوضحت اللجنة ان  مواعيد الصمت الانتخابي لانتخابات أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة للمؤسسات الصحفية القومية مارس 2020 كالاتى الأهرام يوم الأربعاء  الموافق  ٤ مارس ،   ومؤسستى أخبار اليوم ودار الهلال يوم السبت  الموافق ٧ مارس 

 ومؤسسة دار التحرير للطبع والنشر "الجمهورية " ودار المعارف يوم الاثنين الموافق ٩مارس ، ومؤسسات روزاليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط والقومية للتوزيع يوم الأربعاء  الموافق ١١مارس ٢٠٢٠.


وتجرى  الانتخابات لمؤسسة الأهرام يوم الخميس الموافق ٥ مارس ،   ومؤسستى أخبار اليوم ودار الهلال يوم الاحد الموافق ٨ مارس. 

 ومؤسسة دار التحرير للطبع والنشر "الجمهورية " ودار المعارف يوم الثلاثاء الموافق ١٠ مارس ، ومؤسسات روزاليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط والقومية للتوزيع يوم الخميس الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٠.
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