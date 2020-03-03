قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لعقار بولاق أبو العلا، وبيان مدى تأثرها من السقوط الجزئي الذي تعرض له العقار المجاور لها.





كما قرر إزالة العقار بالكامل حتي سطح الأرض لخطورته، مؤكدًا ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن السقوط الجزئي فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.





كما وجه محافظ القاهرة لمديرية التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من حادث السقوط الجزئي للعقار .





كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغًا بسقوط جزء من عقار يقع في حي بولاق أبو العلا شارع نصر الدين الشيخ أثناء قيام المالك بتنفيذ قرار الهدم رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ الصادر من حي بولاق أبو العلا، حيث تبين أن العقار يتكون من دور أرضي و٤ أدوار حوائط حاملة وأسقف خشبية وسقط نصف العقار مما أسفر عن حالة وفاة واحدة مالك العقار وإصابة أحد السكان.



