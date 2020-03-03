AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مجموعة السبع تتعهد باستخدام كل الأدوات لمواجهة مخاطر انتشار كورونا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:13 م
كورونا
كورونا
Advertisements
رويترز

قال وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى يوم الثلاثاء إنهم سيستخدمون كل أدوات السياسة المناسبة لتحقيق نمو قوي ومستدام ودرء المخاطر النزولية الناجمة عن فيروس كورونا السريع الانتشار.

اقرأ ايضا

بشرى سارة لمصر والخليج.. نهاية كورونا الشهر القادم

حقيقة إخلاء الحرم المكى من المصلين بسبب كورونا


وأضافوا في بيان مشترك أن وزراء مالية المجموعة مستعدون لاتخاذ خطوات بما يشمل إجراءات مالية عندما يكون الأمر مناسبا للمساعدة في الاستجابة لانتشار فيروس كورونا.

 اقرأ ايضا

كورونا يسبب كارثة لم تكن في الحسبان.. علماء يحذرون من الفيروس القاتل

200 ألف دولار جائزة لمكتشف علاج فيروس كورونا


وقالوا إن البنوك المركزية ستواصل الوفاء بمسؤولياتها ودعم استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النفط يهبط دون 60 دولارا في ظل مخاوف بشأن الطلب بفعل فيروس الصين

مديرة صندوق النقد الدولي: "كورونا" أكثر أوجه عدم اليقين أمام الاقتصاد العالمي

مديرة صندوق النقد: فيروس كورونا سيقلص نمو الاقتصاد العالمي

الخزانة الأمريكية : مؤتمر هاتفي صباح غد لوزراء مالية السبع الكبار بشأن كورونا

السلطات الأردنية تكشف حقيقة ظهور حالات كورونا جديدة

31 وفاة جديدة.. الصين تعلن ارتفاع أعداد ضحايا كورونا

ترشيحاتنا

احم نفسك من كورونا.. 15 طريقة للوقاية من الفيروس القاتل

الكل بيهرب منه.. 3 استقالات مفاجئة تهز عرش أحمد أحمد فى كاف

صحيفة تونسية تكشف سر استقالة معاذ حجي من الكاف

ما حكم الحلف بلفظ عليا الطلاق.. دار الإفتاء تجيب

حقيقة إصابة مصري فى الكويت بفيروس كورونا

قرار مفاجئ من فايلر قبل مواجهة الأهلي وصن داونز بجنوب إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في مسقط .. عندما تلامس الطبيعة الوجدان .. قصة حب لا تنتهي بين جبال عمان وشواطئها .. صور

رسالة ساخرة تثير خلافا بين عروسين عقب حفل زفافهما.. تفاصيل

تفاصيل آخر مهمة رسمية للأمير هاري وميجان ماركل قبل اعتزال الحياة الملكية